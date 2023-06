L’avenir de Payet, priorité Gallardo, et Lyon double Longoria… Les 3 infos OM de ce samedi !

OM Mercato: Payet est clair concernant son avenir !

Dimitri Payet a connu une saison difficile à l’OM sous les ordres d’Igor Tudor. Malgré les récents propos de Longoria le concernant, le Réunionnais est clair concernant son avenir…

Pablo Longoria a évoqué l’avenir de Dimitri Payet l’OM, cela sera lié au choix du prochain coach. « Payet a 1 an en plus dans son contrat. On a parlé de ça en voyant son ambition. Je crois qu’il faut bien analyser le tout et voir ça avec le coach qui va arriver. C’est une conversation des deux côtés. Mais avec les conversations que nous avons eu avec les différents. »

L’avenir de Payet doit être discuté en consensus avec le nouveau coach

Le président en profite pour faire passer un message sur la priorité au collectif et pas au cas individuels. « L’avenir de Payet doit être discuté en consensus avec le nouveau coach. C’est un assemblage, un groupe de 21/22 joueurs qui doit avoir un fonctionnement collectif. L’individuel ça ne marchera plus. On ne peut pas manquer d’humilité en disant que nous n’avons pas commis des erreurs. Il y a des choses importantes : les principes d’autorité de l’entraîneur, c’est quelque chose qui n’est pas négociable. On respecte cela et ça doit tenir dans le temps. Donner l’autorité aux joueurs ce n’est jamais une bonne question. Il faut une gestion collective, c’est très basique, important dans la gestion d’un effectif. »

Mercato OM: Gallardo, favori de Longoria ?

L’un des dossiers chauds pour devenir entraîneur de l’OM est celui menant à Marcelo Gallardo ! L’Argentin devrait débarquer en Europe dans les prochains jours !

On se rapproche du dénouement pour le coach de l’Olympique de Marseille ! Pablo Longoria avait confirmé avoir discuté avec plusieurs entraîneurs ces dernières semaines. Le nom de Marcelo Gallardo revient avec insistance tout comme Marcelino et récemment Christophe Galtier.

Pour l’Argentin, la tendance se concrétise ! D’après les informations de Foot Mercato, il serait le grand favori de Pablo Longoria qui garderait un oeil sur Fabio Grosso, ce dernier bien moins regardant sur le mercato. Le hic concernant l’Argentin, c’est qu’il viendrait avec beaucoup d’adjoints…

Sur le plateau de DFM ce lundi, Nicolas Filhol et Mourad Aerts ont passé en revue les différentes pistes pour remplacer Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Un nom revient avec insistance, Marcelo Gallardo. Pour Nicolas, le technicien argentin pourrait avoir du mal avec le fait de ne pas avoir la main sur le mercato :

« Longoria a plus besoin d’un entraineur à qui on peut dicter le mercato plutôt qu’un gars qui va faire des demandes claires, a expliqué Nicolas Filhol. Il a plus besoin d’un entraîneur qui définit des profils plutôt qu’un entraineur qui donne un peu des noms. On sait qu’il y a la rumeur Gallardo, qui a envie de de d’entraîner en Europe. Est-ce que Gallardo ça correspond vraiment, des échos que j’ai eu ça n’est pas forcément le cas. Au niveau du mercato il veut un peu plus construire donc ça paraît compliqué. »

OM Mercato: Longoria se fait doubler par Lyon dans le dossier d’un jeune parisien…

Très attaché au recrutement de jeunes joueurs, Pablo Longoria n’a pas réussi a convaincre Mahamadou Diawara (18 ans), milieu offensif du PSG, de rejoindre l’OM….

Selon les informations de l’Equipe, l’OM suivait de près le jeune Mahamadou Diwara, milieu offensif de 18 ans du PSG. Ce dernier ne s’était vu proposé qu’un simple contrat de stagiaire, c’est donc Lyon qui en a profité d’après le journaliste Loic Tanzi.

Pablo Longoria a clairement pointé du les problèmes au centre de formation, il parle notamment de discipline. « La formation est quelque chose de très important. C’est un pilier d’identification du club. C’est un pilier au niveau économique et sportif. Ici à l’OM, c’est un problème, il faut l’analyser. Oui, il faut changer, on a pris des décisions fortes et on va continuer car je crois que c’est nécessaire. Il y a eu des erreurs de discipline, c’était inacceptable et même honteux. Dans la vie, sans discipline, c’est impossible de faire des choses. Puis il y a les infrastructures. On a un projet pour changer les choses. On doit renforcer les valeurs, le niveau. L’exigence sera plus grande. »