L’avenir de Rabiot, De Zerbi voulait Bennacer et les retours et absents face au SCO… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Rabiot pour attirer d’autres grands joueurs

Adrien Rabiot s’impose comme un élément clé de l’Olympique de Marseille cette saison. Son intégration réussie au sein du groupe et son attachement à l’ambiance du Vélodrome lui permettent de pleinement s’épanouir. L’ancien joueur du PSG, semble bien vouloir poursuivre son aventure à l’OM en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Si l’Olympique de Marseille valide son billet pour la prochaine Ligue des champions, l’avenir d’Adrien Rabiot pourrait bien s’inscrire sur la durée au sein du club phocéen. Son intégration réussie et son attachement au projet marseillais en font un élément essentiel pour les ambitions du club.

Selon les informations de RMC Sport, Rabiot se voit bel et bien rester à Marseille en cas de qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions. Cette perspective représenterait une continuité logique dans son parcours et renforcerait les ambitions marseillaises.

L’idée séduit également les dirigeants marseillais, qui voient en Rabiot un véritable moteur pour leurs ambitions. Son charisme et son talent pourraient en effet jouer un rôle clé dans l’attractivité du club. Avec un joueur de son calibre, l’OM espère convaincre d’autres stars de rejoindre ses rangs et de renforcer un effectif taillé pour rivaliser avec l’élite européenne.

En attendant, Rabiot profite pleinement de son passage à Marseille et de la dynamique actuelle. Si la qualification pour la Ligue des champions se concrétise, l’histoire entre le joueur et l’OM pourrait bien s’écrire sur la durée. Les supporters marseillais, eux, espèrent déjà que leur club saura conserver un tel atout dans ses rangs.

De Zerbi voulait déjà Bennacer à Brighton

Avant le déplacement à Angers, Roberto De Zerbi a été interrogé sur le mercato hivernal 2025 qui s’est terminé lundi. Le coach est satisfait et a expliqué qu’il avait déjà tenté de recruter Ismaël Bennacer quand il était à Brighton !

Roberto De Zerbi n’a pas caché son plaisir de voir débarquer Bennacer à l’OM ! Le coach le suit depuis longtemps et il a été ravi d’apprendre que Medhi Benatia pouvait réaliser ce deal : « J’aurais voulu qu’il vienne à Brighton quand Caicado est partir à Chelsea. c’est un gros transfert pour nous, ses caractéristiques sont compatibles avec notre style de jeu. C’est un joueur absolu, un joueur top et un plus pour nous. Il voulait vraiment venir à Marseille. On parlait déjà de lui en août mais on n’avait pas réussi à conclure. Quand Benatia m’a dit qu’il y avait la possibilité de le faire, on a arrêté la musique. »

Quand Benatia m’a dit qu’il y avait la possibilité de le faire, on a arrêté la musique

Kondogbia et Harit de retour ? Dedic et Bennacer disponibles…

L’OM se déplacer pour affronter le SCO Angers ce dimanche à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Avant la conférence de presse de Luis Henrique et Roberto De Zerbi ce vendredi, le club a communiqué les dernières informations concernant l’état du groupe.

Avant d’affronter Angers SCO lors de la 21ᵉ journée de Ligue 1, l’OM apporte quelques précisions sur le plan médical concernant ses effectifs. Le staff du club a ainsi communiqué les dernières mises à jour sur l’état de santé de plusieurs joueurs clés. Carboni est toujours en phase de rééducation. Tout d’abord, Faris Moumbagna a entamé sa phase de course, une étape essentielle dans son processus de réintégration progressive au groupe. Par ailleurs, une inquiétude demeure concernant Darryl Bakola, qui présente une lésion du quadriceps droit. Actuellement en soins, le joueur bénéficie d’un suivi médical intensif afin d’accélérer son rétablissement.

#SCOOM Point médical

Faris Moumbagna phase de course

Darryl Bakola lésion quadriceps droit en soins

De leur côté, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit ont repris l’entraînement avec le groupe, laissant espérer leur participation prochaine aux compétitions officielles. L’OM va pouvoir aussi compter sur ces deux dernières recrues Amar Dedic et Ismaël Bennacer.