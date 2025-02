Mercato : Pourquoi Pogba n’a pas trouvé preneur ? Pourquoi l’OM doit attendre juin ?

Le mercato hivernal a fermé ses portes sans que Paul Pogba ne trouve de club, alors que sa suspension pour dopage prendra fin en mars. Mis à part en Italie, les clubs européens ne peuvent plus recruter d’ici juin…

Un dossier qui a notamment été étudié par l’Olympique de Marseille, comme l’a confié Mehdi Benatia, directeur du football du club phocéen, dans une interview à L’Équipe : « On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n’est pas encore ‘fit’, est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? »

Benatia ne voulait pas le faire en janvier

Le simple fait d’évoquer son nom suffit à susciter l’intérêt des amateurs de football. Talent unique, charisme indéniable et palmarès impressionnant, Paul Pogba reste un joueur à part. Cependant, il est actuellement sans club. Le mercato d’hiver aurait pu lui offrir l’opportunité de relancer sa carrière, brutalement stoppée le 11 septembre 2023, après la révélation de son contrôle positif à la DHEA en août de la même année. Toutefois, aucun club n’a pris le pari de le recruter.

En Ligue 1, son nom a été associé à l’OM, mais le club marseillais a préféré renforcer son effectif pour le court terme. La prudence domine chez la plupart des dirigeants, comme l’explique un expert du marché des transferts à l’Equipe : « L’immense majorité des clubs ne pensent pas au moyen terme mais à l’immédiat. Pogba est suspendu jusqu’à mars, il n’a pas joué depuis plus d’un an, il est difficile de dire quand il sera apte à reprendre. »

La condition physique du joueur soulève en effet de nombreuses interrogations. Paul Pogba, qui fêtera ses 32 ans le mois prochain, n’a plus disputé de match officiel depuis le 3 septembre 2023. Lors de la saison précédente, marquant son retour à la Juventus, il n’avait joué que dix rencontres en raison d’une blessure au ménisque qui l’a privé de la Coupe du monde 2022.

Impossible de recruter un joueur libre en Europe avant juin

Dans la plupart des ligues européennes, il est impossible de recruter un joueur libre après la clôture du mercato hivernal. Cependant, certaines exceptions existent, comme le recrutement de jokers médicaux en cas de blessure grave d’un joueur sous contrat. Bien que certains comme l’Italie (jusqu’au 25 février) ou la Turquie (jusqu’au 11 février) permettent encore les signatures. D’autres destinations exotiques restent accessibles, notamment la MLS (23 avril) ou le Brésil (28 février), mais les sollicitations concrètes manquent encore.

L’OM ne ferme pas la porte pour cet été

L’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus semble toutefois prêt à patienter. Son objectif reste clair : revenir au plus haut niveau et espérer une nouvelle convocation en équipe de France. Comme l’a indiqué Mehdi Benatia, l’OM n’exclut pas de revenir à la charge : « On va suivre l’évolution sur les six mois, et s’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine, si l’occasion se présente. »