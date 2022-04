L’avenir de Saliba, la concurrence des gardiens, et l’ambiance pour le Clasico… Les 3 infos OM de ce samedi

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Arsenal veut garder Saliba, hésitation pour les gardiens, et le boycott du Parc des Princes…

OM Mercato: L’avenir de Saliba scellé ?

Auteur d’une saison stratosphérique, William Saliba n’appartient pas à l’Olympique de Marseille. Son club Arsenal devrait le récupérer en juin prochain…

L’Olympique de Marseille a récupéré William Saliba qui était à Arsenal. En prêt sans option d’achat, le défenseur réalise des performances de très haut niveau et les supporters espèrent le conserver. Mais selon Football London, Arteta aurait décidé de rapatrier son joueur en Angleterre pour la saison prochaine…

Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été — Saliba

Dans un extrait de l’émission le Vestiaire diffusée sur RMC ce lundi soir, l’international français a affirmé qu’il se sentait marseillais… Un nouveau message envoyé à Pablo Longoria pour le convaincre de le conserver? Il faudra débourser une grosse somme pour le président olympien…

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)

OM: Pau Lopez ou Mandanda ? La réponse de Sampaoli !

Mandanda a réalisé une grande performance face au PAOK en coupe d’Europe ce jeudi. De quoi redistribuer les cartes avec Pau Lopez dans la tête de Jorge Sampaoli ? Sa réponse…

La réponse de Jorge Sampaoli par rapport à son choix sur le poste de gardien de but. L’entraîneur argentin n’a pas fait son choix même si selon sa réponse, son choix pourrait se pencher vers Pau Lopez…

On n’a pas encore choisi– Sampaoli

« On n’a pas encore choisi. On est très contents de Steve Mandanda, ça fait une belle concurrence pour Pau Lopez. A nous de voir. J’ai de la reconnaissance pour Mandanda, mais je me souviens aussi de ce que Pau a fait cette saison… » Jorge Sampaoli— Source: Conf de presse (16/04/22)

Mandanda? C’est l’homme du match — Guendouzi

Au micro de W9 juste après le match au Stade Toumba, son coéquipier Mattéo Guendouzi a mis en avant sa prestation et l’a nommé homme du match malgré le but de Dimitri Payet et lui-même qui a réalisé un gros match avec une passe décisive.

« Steve a l’habitude de ce genre de matches. Avec lui, on a été très sereins. Quand j’ai vu ses premiers arrêts, j’ai su qu’aucune de leurs tentatives ne ferait but. Quand il est comme ça, il est fantastique. C’est l’homme du match. » Mattéo Guendouzi – Source : W9 (14/04/22)

PSG-OM: Le Parc devrait sonner creux…

Malgré l’historique de ce match, les ultras du PSG ne devraient pas encourager leur équipe suite à une nouvelle élimination du club de la capitale en Ligue des Champions…

Stéphane Bitton, journaliste suiveur du PSG a expliqué ce qu’il devrait se passer en tribune face à l’OM ce dimanche :

Ca va être une cathédrale silencieuse– Bitton

« Ça va être une cathédrale silencieuse, ce n’est pas encore Notre Dame, mais pas très loin. Selon notre confrère du Parisien, le PSG devra faire sans le soutien de ses Ultras face à l’OM, ce qui est une sacrée surprise tout de même. On savait depuis la déroute face au Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions que les relations s’étaient gravement détériorées entre les Ultras et la direction du club, mais on n’imaginait pas forcement une grève des encouragements pour l’affiche de l’année, le match de l’année au Parc des Princes face à l’ennemi juré, l’Olympique de Marseille. Les Ultras parisiens et de nombreux supporters historiques sont sur la même longueur d’onde. Ils reprochent l’absence de changements au sein de la direction parisienne et jugent entre autre l’évolution du maillot, désormais trop éloigné de l’esprit et des couleurs parisiennes. Alors, je n’aime pas dire du mal, mais je suis un petit peu d’accord avec eux. Rendez-nous notre Paris Saint-Germain initial. Alors, on se dirige vers un boycott de ce 102e Classique par les membres du CUP et leurs sympathisants du virage d’Auteuil. Un boycott qui devrait se traduire par une absence totale de chants et d’encouragements. Une situation vraiment exceptionnelle pour un match face à l’OM. Décidément, et sans vouloir jouer les vieux cons, tout se perd. » Stéphane Bitton— Source: Le Parisien (16/04/22)