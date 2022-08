LDC: « Pas un échec si l’OM ne se qualifie pas ! »

L’Olympique de Marseille n’a pas hérité du tirage au sort de phase de poule le plus compliqué. Néanmoins, le groupe est homogène, de quoi piéger les joueur d’Igor Tudor…

L’Olympique de Marseille a hérité d’un tirage plutôt clément pour sa campagne en Ligue des Champions. Un groupe homogène où les olympiens peuvent espérer se qualifier pour les 8e, sans pour autant prendre les rencontres à la légère…

L’OM va se déplacer à Londres afin d’affronter Tottenham pour son premier de Ligue des Champions le 7 septembre, puis recevoir Francfort le 13 septembre avant d’accueillir une nouvelle fois au Vélodrome, le Sporting Portugal le 4 octobre.

Concernant les matchs retours, les coéquipiers d’Alexis Sanchez se rendront au Portugal le 12 octobre, et à Francfort le 26 octobre, avant de recevoir l’ogre du groupe pour terminer sa phase de poule, Tottenham le 1er novembre.

Même si les équipes sont abordables, une élimination ne serait pas cauchemardesque selon Johan Micoud :

Si tu ne passes pas, ce n’est pas un échec– Micoud

« »En face de toi, il y a Tottenham, Francfort qui a gagné la Ligue Europa et le Sporting, qu’il ne faut pas oublier. On nous parle toujours de Porto et du Benfica mais n’oublions pas qu’ils ont terminé seconds à 4 points du champion. Actuellement, je ne pense pas que l’OM soit au-dessus de ces équipes-là. Ce n’est pas parce que c’est un bon tirage que si tu ne passes pas, c’est un échec. Les groupes A, B, et C sont plus compliqués donc oui, il y a un espoir. Mais de là à parler d’échec si l’OM ne sort pas des poules, je ne suis pas d’accord. » Johan Micoud— Source: L’Equipe du Soir (27/08/22)

Le calendrier de l’OM

7 septembre (21h) : Tottenham – Olympique de Marseille

13 septembre (21h) : Olympique de Marseille – Eintracht Francfort

4 octobre (18h45) : Olympique de Marseille – Sporting Portugal

12 octobre (21h) : Sporting Portugal – Olympique de Marseille

26 ocotbre (21h) : Eintracht Francfort – Olympique de Marseille

1er novembre : Olympique de Marseille – Tottenham

Un groupe ouvert– Longoria

« Nous sommes contents d’être ici et surtout d’être compétitifs, c’est une obligation dans cette compétition, d’autant plus avec notre histoire. On considère que c’est un groupe très ouvert, avec trois bonnes équipes. Tottenham est une équipe forte, on l’a vu en fin de saison dernière avec la révolution de Conte. Le Sporting est une équipe qui joue très bien au football et Francfort, vainqueur de la Ligue Europa, est une équipe compétitive, habituée à jouer l’Europe. Cela va être un groupe avec beaucoup d’émotions et beaucoup de suspense » Pablo Longoria— Source: Conf (25/08/22)