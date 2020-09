le 3ème maillot, une porte se referme pour Strootman, et un jeune espoir de L1 pisté… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce lundi 7 septembre : le 3ème maillot bientôt dévoilé, une porte de sortie se referme pour un indésirable, et l’OM qui regarde en L1 pour renforcer son attaque.

om : le 3ème maillot bientôt présenté ?

L’Olympique de Marseille continue son aventure avec Puma… Le troisième maillot des Marseillais devrait être officialisé très prochainement. Voici à quoi il devrait ressembler.

Cela fait plusieurs mois que l’OM a rendu public son maillot domicile et extérieur. Plusieurs supporters se sont déjà rués dans les magasins et sur internet pour se les procurer… Néanmoins le maillot « Third » se fait lui toujours attendre

LA COULEUR DES LOGOS SEMBLENT NE PAS PLAIRE AUX SUPPORTERS…

En même temps que les deux précédents, plusieurs leaks ont montré le maillot third sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, OhaiMe Passion a publié une photo sur son compte Twitter, montrant exactement le même maillot qui avait fuité quelques mois plus tôt…

Un bleu clair accompagné de motifs circulaires en dégradé de bleu. Les logos Puma et de l’OM sont en vert/jaune… Et c’est ce qui semble déranger certains supporters marseillais à en croire les commentaires. D’ailleurs, cette couleur n’avait pas l’air d’être présente sur la photo ci-dessus, sortie sur les réseaux sociaux en avril dernier. À voir lorsque la tunique officielle sera dévoilée !

Mercato OM : mauvaise nouvelle pour kevin strootman ?

L’Olympique de Marseille chercherait un point de chute pour Kevin Strootman. Le Néerlandais aurait été proposé à Galatasaray, selon la presse turque… Mais le club stambouliote préférerait un autre joueur à ce même poste.

En difficulté financière, l’Olympique de Marseille chercherait des portes de sorties à plusieurs indésirables… Maxime Lopez, Valère Germain, Kostas Mitroglou mais surtout Kevin Strootman, qui a un salaire très imposant.

GALATASARAY PREFERE NAINGGOLAN ?

Selon la presse turque, l’international néerlandais aurait été proposé à Galatasaray mais les rouges et jaunes n’auraient pas donné suite à cette proposition. Fotomaç, un média turc, affirme qu’un autre joueur serait pisté à ce poste : Radja Nainggolan.

En effet, l’ancien coéquipier de Strootman à l’AS Roma est désormais sous contrat avec l’Inter Milan. L’international belge sort d’une saison en prêt à Cagliari et est de retour chez les Nerazzurri. Cependant, Antonio Conte ne souhaiterait pas du milieu de terrain dans son effectif et tente de lui trouver une porte de sortie. Nainggolan pourrait débarquer en Turquie, en prêt payant d’un million d’euros. Galatasaray serait très intéressé par le profil du joueur âgé de 32 ans… Strootman ne semble donc pas être une priorité pour le club stambouliote.

mercato om : l’om sur un jeune talent de ligue 1

André Villas-Boas avait détaillé son plan de recrutement, le coach a trouvé trois des quatre recrues recherchées. AVB veut maintenant un attaquant et l’OM pourrait tenter de recruter un très jeune buteur de Ligue 1…

Selon FootMercato, les dirigeants marseillais auraient dans leur viseur » le talentueux attaquant du Stade de Reims, El Bilal Touré ». L’attaquant de 18 ans ferait partie des joueurs suivis par Pablo Longoria. Né en Côte d’Ivoire, Touré est international U20 malien. Ce dernier a rejoint le Stade de Reims en janvier dernier et s’est rapidement fait remarquer. Auteur de 3 buts en 7 matches lors de la courte seconde partie de saison 2019/2020, il a déjà de nouveau été buteur face à Monaco lors de la première journée de Ligue 1. Si son profil peut correspondre aux attentes de la direction marseillaise, Reims ne va pas laisser filer son jeune crack facilement, d’autant que ce dernier dispose d’un contrat jusqu’en 2024…