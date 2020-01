Le bon plan mercato de Joël Cantona : faire revenir un milieu formé à l’OM

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce lundi 13 janvier 2020. En compagnie de Joël Cantona, notre équipe se demande si l’OM ce que peut faire l’OM lors de ce mercato hivernal…

Pour Joël Cantona, l’OM devrait tenter de faire revenir André Ayew qui joue actuellement à Swansea en seconde division anglaise…

A lire : MERCATO EX OM : REBOND DANS UN TOP CLUB POUR ANDRÉ AYEW ?

andré Ayew c’est une bonne idée — Joël cantona

« La meilleure recrue aujourd’hui pour l’OM, c’est André Ayew. C’est la meilleure recrue pour finir champion. Il peut jouer partout. Tu joues avec Sarr ailier droit, il ne fait pas de passes décisives et il ne marque pas de buts. Il faut stabiliser l’effectif. Les clubs qui se respectent qu’est ce qu’il font, il recrute. Tu peux avoir Ayew pendant deux ans en Ligue des Champions. J’aimerais bien qu’il revienne. Son père est très attaché au club. Ayew c’est une bonne idée. Il marque des buts, il se bat sur tous les ballons. » Joël Cantona – source : FCMarseille

Pour revoir ce DFM en intégralité

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Joel Cantona, Jean Charles de Bono, Mourad Aerts et Benjamin Courmes. Au programme, la petite victoire de l’OM face à Rennes, la concurrence en Ligue 1 et les dernière rumeurs et infos mercato…



<span class= »mce_SELRES_start » style= »width: 0px; line-height: 0; overflow: hidden; display: inline-block; » data-mce-type= »bookmark »></span>



A voir en images ci-dessous :

LE SOMMAIRE :

➡️ Décrassage #SRFCOM



➡️ Gros débat : Concurrents de l’OM, la grosse opération marseillaise



➡️ Petit débat : Actu mercato

Bon visionnage !