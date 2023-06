Le chances de Sanchez de rester, une première recrue en fin de semaine et Guendouzi parti pour rester…Les 3 infos OM de ce mercredi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Le chances de Sanchez de rester, une première recrue en fin de semaine et Guendouzi parti pour rester…

Un journaliste chilien donne le pourcentage de chances de voir Sanchez rester !

Après n’avoir signé qu’un an de contrat avec l’Olympique de Marseille et une autre année en option, Alexis Sanchez pourrait l’activer et rempiler pour une saison ! La Provence a interrogé un journaliste chilien qui voit bien l’attaquant rester !

L’Olympique de Marseille avait réalisé un gros exploit en faisant signer Alexis Sanchez la saison dernière. L’attaquant n’avait signé que pour une saison mais pourrait se laisser convaincre pour une saison supplémentaire, qu’il a déjà en option dans son contrat.

D’après les informations de La Provence, les deux parties sont en discussions constante afin de trouver un accord. Alexis Sanchez possède plusieurs offres dont une de Galatasaray et en Arabie Saoudite. Seulement, l’ancien joueur d’Arsenal ne semble pas déterminé à rejoindre ces clubs, sauf offre qu’il ne peut pas refuser.

D’après Maks Cardena, journaliste chilien pour ESPN, il devrait rester à Marseille ! « Il ne quittera le club que s’il reçoit une proposition plus importante. Mais pas facile de trouver un meilleur club que l’OM où il puisse être aussi important. Je pense qu’il y a 75% de chances qu’il reste », a annoncé le journaliste à La Provence. Une nouvelle qui peut rassurer les supporters marseillais !

#Longoria : « Sanchez, sur le niveau technique et sur le terrain, ça a été un exemple. Dans tous les entraînements, il a un niveau de dépense physique et mental incroyable. Il a été le plus déterminant. On considère qu’il a fait une bonne saison » #ConfOM

#Longoria : « Sanchez, on a eu des discussions. On a exprimé notre volonté de continuer le projet avec lui. Nous sommes d’accord qu’il a un niveau international, très haut. Mais, notre intention est de continuer avec lui. » #ConfOM



Pablo Longoria a fait le point sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM, « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »

Mercato OM : La première recrue attendue à la fin de la semaine?

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas annoncé de recrue malgré l’ouverture du mercato. Geoffrey Kondogbia devrait être le premier renfort de Marcelino d’après L’Equipe !

Ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano donne des nouvelles de ce dossier: « L’Olympique de Marseille est en phase finale pour l’accord avec Geoffrey Kondogbia alors que les détails sont en cours de finalisation. Kondogbia ne veut que l’OM. Un accord autour d’un contrat de 3 ans plus une année en option a été trouvé. L’OM et l’Atlético Madrid sont en contact pour valider le transfert autour des 7 millions d’euros. »

Understand Olympique Marseille are at final stages for Geoffrey Kondogbia deal as details are being finalised 🚨🔵 #OM

Kondogbia only wants OM — three year deal agreed with option for further year included too.

OM and Atlético Madrid are in contact to close in on €7m fee. pic.twitter.com/XBj00ZmstI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023