Le choix mercato de Milik, 2 incertitudes face à Strasbourg et le jeune talent Enzo Sternal… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. AU programme ce vendredi : Milik veut rester en Italie, deux joueurs encore incertains face à Strasbourg et qui est le jeune talent Enzo Sternal ?

Milik a tranché ?

Prêté cet été par l’OM avec option d’achat à la Juventus, Arkadiusz Milik ne sait pas encore quel sera son avenir. Le club italien vient de lever l’OA de Moise Kean, quid de l’attaquant polonais ? Le joueur n’aurait pas l’intention de revenir en France. Selon Tuttosport malgré ses nombreuses blessures et les points de pénalité de la Juventus, Massimiliano Allegri souhaite le conserver.

Arek Milik est arrivé à l’OM en janvier 2021, en prêt avec option d’achat obligatoire, en provenance du Napoli. Sa première demi-saison sous Villas-Boas puis Jorge Sampaoli est plutôt bonne. Mais en 2022 Milik commence à se blesser, son temps de jeu et son efficacité diminuent. L’arrivée de Tudor à l’été 2022 le pousse encore plus loin des titulaires. Et Milik quitte l’OM en prêt avec option d’achat de 10,7 millions d’euros, bonus compris. En une saison et demie avec l’OM Milik a joué 55 matchs, toutes compétions confondues, et a marqué 30 buts.

Selon Tuttosport, Arkadiusz Milik (29 ans) ne souhaite pas revenir en Ligue 1. Bien que blessé depuis 1 mois, son coach Massimiliano Allegri pousse pour le conserver. Si vente, l’OM récupérera 10,7 M€ bonus inclus !#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/7MbCUjNeMO — Fabien (@Beye13) March 9, 2023

De retour en Série A, Milik semble retrouver quelques sensations, malgré de nombreuses blessures. Il a joué, à date, 23 matchs avec la Juventus et a marqué 8 buts. Malgré la situation sportive du club qui a subit 15 points de pénalité, et potentiellement 20 de plus, Tuttosport affirme que la Juventus souhaite conserver Milik et que ce dernier veut rester dans ce club. A l’annonce de la signature de Milik, son coach Allegri s’est montré très satisfait de ce recrutement.



»Je suis vraiment heureux pour Arkadiusz Milik. C’est une arrivée importante. C’est un joueur avec des statistiques impressionnantes, qui peut faire progresser nos attaquants. À mon avis, compte tenu de son style de jeu, il peut aussi jouer avec Vlahovic » Arkadiusz Milik – Source : L’Equipe (26/08/2022)

Under a eu peu de fièvre et Samuel Gigot est de retour dans le groupe

Avant la reception du RC Strasbourg, les journalistes étaient convié ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse. Igor Tudor a fait le point sur son groupe.

Samuel Gigot a repris l’entrainement collectif mais reste encore incertain pour le match de dimanche face à Strasbourg. Under, absent de l’entrainement ce matin, a de la fièvre… Pour rappel, Amine Harit est blessé.

#Tudor : « Samuel Gigot, on va voir, car il n’a pas joué depuis un moment. Concernant Bailly c’est un choix technique. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 10, 2023

#Tudor : « Under a eu un peu de fièvre, Samuel Gigot est de retour dans le groupe. Pour le reste tout le monde va bien… » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 10, 2023

« Under a eu peu de fièvre et Samuel Gigot est de retour dans le groupe. Tout le monde va bien sinon. Pour Gigot on verra s’il peut débuter car il était absent depuis un moment. Pour Bailly c’est un choix et j’ai beaucoup de défenseurs donc j’essaye de choisir qui est en forme à l’instant t. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/03/2023

Sternal a une réflexion sur le jeu

Le centre de formation marseillais ne brille pas. Peu de jeunes ont le niveau pour jouer avec l’effectif professionnel. Mais Enzo Sternal figure parmi les joueurs au grand potentiel. Le sélectionneur des U16 français, José Alcocer en fait l’éloge.

Le rendement de la formation de l’Olympique de Marseille n’est pas encore au rendez-vous. Aucun jeune n’a aujourd’hui sa place en équipe première. François-Régis Mughe a fait bonne impression lors de sa rentrée en Coupe de France face à Annecy (2-2, 6-7 tab), dans le temps additionnel. En quatre minutes, l’attaquant camerounais de 18 ans recruté l’été dernier rentre et marque le but de l’égalisation, pour peut-être espérer une qualification. Mais mise à part cette rentrée, la formation marseillaise ne convainc pas. Son rendement est jugé trop insuffisant.

Le ballon est son ami

Le club tente par tous les moyens de révolutionner sa pouponnière. De nombreux jeunes censés flirter avec l’effectif pro ont été recruté ces deux dernières saisons. Parmi eux, figure Enzo Sternal, un nom à retenir. Âgé de 15 ans et en provenance de Nancy, le jeune attaquant est arrivé dans l’anonymat l’été dernier. Il compte six sélections avec l’équipe de France U16. Il a fait plusieurs apparitions avec les U19 de l’OM et a inscrit plusieurs buts. Il pourrait donc bientôt intégrer l’équipe première olympienne. L’entraîneur des U16 français prône ses qualités.

« Il peut jouer deuxième attaquant ou dans le couloir gauche pour mieux rentrer. Le ballon est son ami. Plus que dribbler, il aime provoquer ses adversaires, avec des appuis hyper toniques. Certes il a parfois un peu de déchet, mais ça fait partie de son évolution. Il doit surtout apprendre à être plus efficace. Je l’aime bien parce qu’il a beaucoup de maturité. Il fait partie de ces rares jeunes qui ont déjà une réflexion sur le jeu, qui sont capables de débattre et argumenter. C’est un garçon sympa, intelligent, lucide. » José Alcocer – Source : La Provence (09/03/23)

