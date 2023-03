OM – Di Meco : « Il est agaçant ces derniers temps… »

Dans les colonnes du journal La Provence, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco a donné son sentiment sur le latéral olympien Nuno Tavares.

Prêté cette saison par Arsenal sans option d’achat, Nuno Tavares est capable du meilleur comme du pire avec l’Olympique de Marseille d’un match à l’autre. Interrogé par La Provence, Eric Di Meco n’a vu l’international portugais progresser au fil des mois.

Le gros problème avec lui, et je l’avais identifié dès ses premiers matches, est qu’il a de trop grosses lacunes défensives pour être défenseur. D’un autre côté, il n’est pas assez fort offensivement et a trop de déchet pour être attaquant, résume l’ancien latéral gauche de l’OM. Même dans le système à trois centraux utilisé par Igor Tudor, qui est le seul où il peut jouer, il faut être vigilant de son côté.( …) Je ne l’ai pas vu progresser alors qu’il a eu beaucoup de temps de jeu et qu’il est venu en prêt d’Arsenal pour ça, à l’image de Saliba qui est devenu international à l’OM. Il a toujours les mêmes défauts et les mêmes qualités qu’en début de saison, et quand le niveau monte d’un cran comme contre Paris, Tottenham ou Francfort, il disparaît. (…) Il est agaçant ces derniers temps. Comment penser autrement quand on voit sa manière de se replacer quand il perd le ballon. Il est jeune et a un gros potentiel mais il va falloir qu’il progresse dans tous les secteurs. » Eric Di Meco – Source : La Provence (09/03/2023)