Le classement de L1, le prix d’une cible dévoilé et trois nouveaux contrats pros… Les 3 infos OM de ce lundi !

L’OM conserve son écart au classement, le prix de Longstaff dévoilé, et bientôt des nouveaux contrats pros… Les 3 infos OM de ce lundi !

Rennes a battu sans surprise un TFC de plus en plus proche de la Ligue 2, Lille a réussi un bon coup en s’imposant 0-1 face à Nantes , Lyon a remporté le derby face à une pâle ASSE… Seul Monaco n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face à Reims 1-1. L’OM reste bien installé à la deuxième place du classement avec 8 points d’avance sur Rennes, 9 sur le LOSC, 15 sur Lyon, Montpellier et Monaco…