Le classico à huis clos, classement de L1, et l’avenir de Thauvin incertain… Les 3 infos OM de ce lundi !

Les matchs à huis clos jusqu’au 15 Avril, mauvaise opération pour les marseillais et l’avenir de Thauvin… Les 3 infos OM de ce lundi !

OM / Coronavirus : Les matches face à Montpellier, Paris, Brest et Dijon se joueront à huis clos !

La propagation du Coronavirus a convaincu le ministère des Sports de prendre des mesures nouvelles concernant les évènements sportifs. Jusqu’au 15 Avril prochain, les matches de Ligue 1 se joueront à huis clos, ou pourront être reportés.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a organisé un point presse ce lundi. Il a fait le point sur la situation liée à l’épidémie du coronavirus. Une décision importante a été annoncée : tous les matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2 se disputeront à huis clos, ou avec 1000 spectateurs selon le souhait des organisateurs, jusqu’au 15 avril inclus. Une possibilité de report reste possible selon la décision du préfet. L’OM devrait donc jouer ses matches face à Montpellier, Paris, Brest et Dijon à huis clos…

A huis clos ou possibilité d’avoir maximum 1000 spectateurs jusqu’au 15 Avril





« Cette nouvelle nous conduit à revoir notre organisation. Il faudra que le nombre de spectateurs soit limité, à 1 000 personnes en comptant les acteurs, ou en préférant le huis clos lorsque c’est possible. Nous allons continuer à discuter. Nous travaillons avec les organisateurs en ce qui concerne la question des dédommagements. Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d’organisation des compétitions. Ce sont les préfectures qui donneront le ton. Mais il faut que les échéances sportives soient respectées. C’est à étudier. Les organisateurs feront le choix soit de vendre jusqu’à 1 000 billets soit de décider le huis clos ». Roxana Maracineanu – source : Conférence de presse du 09/03/2020

Ligue 1 : Mauvaise opération confirmée pour l’OM… Lyon largué

En concèdant un match nul 2-2 dans les dernières secondes face à Amiens vendredi, l’OM s’est rajouté une sacrée pression. D’autant que Rennes et Lille se sont imposés dimanche et se sont rapprochés au classement…

André Villas-Boas peut clairement regretter le relâchement de son équipe en fin de match face à Amiens vendredi. Ces deux points lâchés face au 19e de Ligue 1 pourraient peser lourd avant le déplacement à Montpellier et la reception du PSG. D’autant que Rennes s’est baladé face au MHSC et Lille a battu un triste Lyon. Les bretons reviennent à 6 points des marseillais, le LOSC à 7… Lyon se retrouve à 9 points du podium, 16 de l’OM.

Classement Ligue 1 après 28 journées

pts J. G. N. P. p. c. +/- 1 Paris-SG 68 27 22 2 3 75 24 +51 2 Marseille 56 28 16 8 4 41 29 +12 3 Rennes 50 28 15 5 8 38 24 +14 4 Lille 49 28 15 4 9 35 27 +8 5 Reims 41 28 10 11 7 26 21 +5 6 Nice 41 28 11 8 9 41 38 +3 7 Lyon 40 28 11 7 10 42 27 +15 8 Montpellier 40 28 11 7 10 35 34 +1 9 Monaco 40 28 11 7 10 44 44 0 10 Angers 39 28 11 6 11 28 33 -5 11 Strasbourg 38 27 11 5 11 32 32 0 12 Bordeaux 37 28 9 10 9 40 34 +6 13 Nantes 37 28 11 4 13 28 31 -3 14 Brest 34 28 8 10 10 34 37 -3 15 Metz 34 28 8 10 10 27 35 -8 16 Dijon 30 28 7 9 12 27 37 -10 17 Saint-Étienne 30 28 8 6 14 29 45 -16 18 Nîmes 27 28 7 6 15 29 44 -15 19 Amiens 23 28 4 11 13 31 50 -19 20 Toulouse 13 28 3 4 21 22 58 -36

Le classement après cette 28e journée où l’OM laisse revenir ses concurrents qui eux ont fait le travail… Déplacement compliqué à Montpellier samedi! Allez l’OM ! 🔵⚪️ #TeamOM #Ligue1 pic.twitter.com/cofB0ERl7Y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 8, 2020

💥Les 10 derniers matchs des trois prétendants à la seconde place ! La course à la #liguedeschampions est lancée. 💪 #TeamOM #Ligue1 pic.twitter.com/vUXDNtYosP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 8, 2020

Mercato OM : Thauvin, dans l’incertitude concernant son avenir?

Selon les informations du 10 Sport, Florian Thauvin n’aurait pas reçu de signaux de la part de l’Olympique de Marseille pour une prolongation…

Ce vendredi face à Amiens, l’Olympique de Marseille a au moins eu une bonne nouvelle : le retour de Florian Thauvin sur les terrains. L’international français qui était absent à cause de sa blessure a enfin retrouver du temps de jeu.

on n’a pas encore pris de décisions — VILLAS – BOAS

L’ailier droit, qui verra son contrat se terminer en 2021 n’aurait toujours aucun signal de la direction marseillaise selon le 10 Sport… Rien d’étonnant avec les récentes déclarations d’André Villas-Boas à ce sujet en conférence de presse à la fin du mois de février.

A LIRE AUSSI : Ligue 1 / Coronavirus : C’est parti pour les matches à huis clos ?

« On a plusieurs joueurs dont le contrat se termine en 2021. On a déjà parlé de ça entre nous trois, mais on n’a pas encore pris de décisions. On en est conscients, c’est aussi au club de dire ce qu’on peut faire ou non. Mais ça se fera un peu plus tard, pas trop tard, mais dans le mois de mars je pense, pour essayer de voir plus ou moins. De toute façon, les joueurs sont sous contrats. On n’a pas de joueurs qui vont finir leurs contrats, sauf Yohann Pelé et Grégory Sertic. On va voir pour ceux de 2021 ce qui va se passer »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (26 février 2020)