Le club prospecte en Allemagne pour le poste d’attaquant, un supporter marseillais agressé après le classique, le match face à l’ASSE à huis clos… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mardi 15 septembre : le club prospecte en Allemagne pour le poste d’attaquant, un supporter marseillais agressé après le classique et le match face à l’ASSE à huis clos… ?



L’OM prospecte en Allemagne pour le poste d’attaquant ? 3 noms cités !

L’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un attaquant pour ce mercato estival. France Football nous informe qu’André Villas-Boas prospecte en Allemagne et aurait trois noms en tête.

Selon les informations de France Football, Yussuf Poulsen du RB Leipzig serait l’une de ses pistes. Le Danois, combatif, rapide et au bon repli défensif serait apprécié par le coach portugais. L’entraineur allemand ne compterait pas sur l’attaquant et pourrait le laisser filer pour environ 10 millions d’euros.

DEUX JOUEURS DE LEVERKUSEN PISTÉS

Deux autres noms sont également cités, Joel Pohjanpalo et Lucas Alario. Les deux joueurs évoluent également en Allemagne, au Bayer Leverkusen. Pour le Finlandais, le club allemand voudrait s’en séparer. France Football le décrit comme un joueur combatif et redoutable dans les airs. L’Argentin quant à lui serait « une bonne affaire » selon le média français.

Mercato : Un 9 en Allemagne pour l’OM ? https://t.co/p7N0SAXGCv — France Football (@francefootball) September 14, 2020

Un supporter marseillais agressé à la fin du match

Des supporters parisiens s’en seraient pris à un cycliste qui roulait avec le maillot de l’OM. Ce dernier aurait été roué de coups, dimanche soir, vers minuit…

Décidément, cette partie entre le PSG et l’OM aura plus fait parler dans l’extra sportif que sur le terrain. Après les échauffourées entre un bon nombre d’acteurs pendant les 96 minutes, la polémique de racisme entre Alvaro et Neymar, le crachat de Di Maria sur Alvaro toujours, voici une autre affaire qui vient ternir l’histoire du classique. Selon Le Point, des supporters parisiens aurait passé à tabac un cycliste qui avait le malheur de porter un maillot de l’OM…

Un supporter de l’OM agressé

Selon la même source, le cycliste se promenait à proximité des Champs-Élysées. Lorsque sur les coups de minuit, des « supporters » parisiens l’ont pris à partie et l’ont roué de coups… Les agresseurs sont repartis avec le vélo. Concernant la victime, elle a été transportée à l’hôpital sans que l’on connaisse la gravité de ses blessures. L’un des assaillants a été arrêté et placé en garde à vue.

OM – ASSE finalement à huis clos ?

Après sa victoire au Parc face au PSG, l’OM va affronter l’ASSE ce jeudi au stade Vélodrome. Ce match devrait être disputé devant un minimum de personnes, l’hypothèse d’un huis clos n’est pas écartée…

Hier, le préfet des Bouches-du-Rhône Christophe Mirmand a fait le point sur les nouvelles mesures prisent pour ralentir l’expansion du Covid dans le département. La décision a été prise de faire baisser le nombre de personnes autorisées lors de rassemblement. Les manifestations de plus de 1.000 personnes sont donc interdites sur la voie publique et dans les lieux accueillant du public (manifestations sportives, culturelles, salons).

Pas plus de mille personnes autorisées, l’OM prêt à demander un huis clos ?

La jauge des salles de spectacle et enceintes sportives est donc limitée à 1.000 personnes et non plus 5.000. Plusieurs manifestations ont été annulées dans le département, comme les Journées européennes du patrimoine, la fête des voisins, ou encore la foire de Marseille. Selon La Provence, l’OM pourrait même demander un huis clos total pour le match de ce jeudi face à l’ASSE afin d’éviter des frais de fonctionnement pour accueillir seulement 1.000 personnes dans l’enceinte… Les réceptions de Lille et Metz pourraient être donc au mieux se jouer devant 1.000 personnes, au pire à huis clos.