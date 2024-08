Le coach de Brest mauvais perdant avec l’OM ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille a atomisé cinq buts à un hier après-midi le Stade Brestois 29 pour le compte de la première journée de Ligue 1. Malgré le score large et l’impression de domination générale, le coach adverse a exprimé certaines critiques…

Comme le rapporte Le Figaro, Éric Roy a émis des doutes sur la qualité de l’OM après le match en conférence de presse : «Je ne pense pas que (Marseille était) un gros client. Je pense sincèrement que nous, on n’a pas été à notre niveau. Le scénario idéal pour eux, c’était de marquer (rapidement). La première fois qu’ils sont entrés sur la surface, ils ont marqué. On n’a pas été assez consistants au milieu notamment et dans les zones défensives. Derrière, on a laissé beaucoup trop de largesse sur des erreurs de placement. »

Il a terminé avec une petite boutade sur l’efficacité impressionnante de son adversaire hier après-midi : « Tu tombes face à un adversaire qui a tiré 7 fois, moins que toi, qui a cadré 5 fois et qui a marqué 5 buts. Je leur souhaite d’avoir 100% de réussite chaque fois qu’ils vont tirer cette année et ils feront certainement un très bon championnat. »

La fin de la période de grâce pour Brest ?

