OM: Les probables titulaires face à Metz !

L’Olympique de Marseille devra se relancer après son élimination au troisième tour préliminaire de la ligue des champions. Les Olympiens se déplacent à Metz ce vendredi soir pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Quel sera le onze de départ aligné par Marcelino ? L’espagnol va-t-il procéder à des changements après la terrible désillusion de mardi soir ?

L’OM va devoir rebondir après son élimination en Ligue des Champions. Marcelino pourra compter sur le retour de Kondogbia, suspendu face au Panathinaïkos, mais aussi sur celui de Balerdi, qui était lui suspendu face à Reims. Mughe, forfait lors de la réception des grecs au Vélodrome, est quant à lui incertain.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts, les latéraux Lodi et Clauss, qui n’ont pas vraiment de doublure, si ce n’est le jeune Solo ne devraient pas non plus bouger. En défense centrale, Balerdi pourrait faire son retour dans le onze aux dépends de Mbemba pour accompagner Gigot.

Au milieu, Kondogbia devrait être aligné, reste à savoir au côté de qui entre Rongier, Veretout et Guendouzi. Sarr devrait occuper le flanc droit, Harit pourrait fêter sa première titularisation de la saison à gauche. Devant, Vitinha pourrait retrouver une place de titulaire avec Aubameyang ou Ndiaye.

Voici ce que devrait être le onze de départ pour ce vendredi soir.

Le onze probable face à Metz

Pau Lopez

Clauss Gigot Balerdi (ou Mbemba)Lodi

Sarr, Kondogbia Rongier (ou Veretout) Harit

Aubameyang (ou Vitinha), Ndiaye

Rongier: « Si on rejoue le match 10 fois, on passe 9 fois… Il faut qu’on essaie d’être positifs »

Malgré l’élimination et le scénario cruel qui a envoyé son équipe en Ligue Europa, Valentin Rongier a lancé un message d’union à ses coéquipiers.

« Il faut qu’on essaie d’être positifs et surtout qu’on reste tous ensemble, comme on l’a été sur le terrain. Si on ne passe pas, c’est que sur les deux matchs, on ne mérite pas, a déclaré l’ancien Nantais. Mais sur ce match retour, si on joue la qualif’ dix fois, je pense qu’on passe neuf fois. On a largement dominé ce match, on a montré notre supériorité, mais ça n’a pas été suffisant. Il faut qu’on continue à travailler. Je ne cherche pas d’excuse mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach, et on a vu une différence entre ce match et ceux des semaines passées. Il faut qu’on aille dans ce sens», a conclu le milieu de terrain olympien.

Une réaction attendue dès ce vendredi soir en championnat sur la pelouse de Saint- Symphorien.