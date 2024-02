Le coup de gueule de Balerdi après la défaite à Lyon !

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Lyon en difficulté (1-0) à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Au micro de Prime Video, juste après cette défaite, Léonardo Balerdi n’a pas caché sa colère !

Sur Prime Vidéo, Leonardo Balerdi était en colère après la défaite de l’OM face à Lyon dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1 : « On avait besoin de gagner et on a pris zéro point. On ne peut pas faire ça. On doit donner plus, ce n’est pas possible. Je pense qu’on a joué, mais après il faut de la verticalité aussi, il faut être plus agressif. »

« En première période la différence s’est faite sur la qualité de leur joueur et après en seconde période on a été nettement mieux. On a attaqué la profondeur et au final la défaite n’est pas forcément méritée. Mais bon on n’a pas fait assez quand même c’est ça la réalité. La différence s’est faite sur le fait que l’on n’a pas assez fait en première période. Il va falloir travailler et faire les meilleurs résultats possible en se donnant à fond. Il y a six points à aller chercher pour les places européennes. mais ce que l’on fait en ce moment n’est pas suffisant. On n’est pas mort non plus avec ce que l’on produit aujourd’hui. Je continue de croire en cette équipe, on n’est pas encore mort. » a déclaré l’entraineur de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso au micro de Prime Video