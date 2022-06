Le dossier Dieng clos ?, une piste à oublier en attaque pour Longoria, Pas de rachat par Al-Walid… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Le dossier Dieng clos ?, une piste à oublier en attaque pour Longoria, retour du prince Walid.

Mercato OM : Le dossier Dieng « clos » par Mohamed-Ali Cho?

L’Olympique de Marseille ne serait plus prioritaire pour la venue de Mohamed Ali Cho. Selon Hakim de Lion de l’Atlas, cela clôture également le départ probable de Dieng !

Ces dernières semaines, le nom de Mohamed Ali Cho revenait avec insistance à l’Olympique de Marseille. Le jeune attaque du SCO d’Angers serait dans les petits papiers de Pablo Longoria pour ce mercato d’été.

Bamba Dieng reste à l’OM?

L’international u21 français devrait plutôt s’engager avec la Real Sociedad selon le journal L’Equipe. En plus de ces informations, le journaliste marocain des Lions de l’Atlas, Hakim, explique que cela aurait un impact sur le dossier Bamba Dieng !

Il y a quelques jours, un départ du Sénégalais était d’actualité. Foot Mercato exprimait l’envie de Fribourg de se positionner sur le dossier à hauteur de 15 millions d’euros. D’après le journaliste, la non-venue de Mohamed-Ali Cho fait de Dieng un joueur intransférable, sauf offre exceptionnelle.

15 millions c’est pas possible — Byllel

Extrait de l’émission « Apéro Mercato » où Byllel nous donne son sentiment quant au possible transfert de Bamba Dieng, au vu de son potentiel l’OM ne voit pas assez grand selon lui.

« Je ne comprends pas, soit il y a un délit de sale gueule, soit y a du racisme parce que c’est un joueur africain et que les joueurs africains sont moins cotés que les joueurs européens. Parce que Etikite là, 35 millions d’euros ou 40 millions d’euros avec les bonus à Newcastle et Bamba Dieng 15 millions d’euros ? Bamba Dieng il gagne la CAN, il es décisif à la CAN, il a une marge de progression importante, il a fait des belles rentrées avec l’OM, il a été décisif avec l’OM cette saison, il est encore maladroit mais il n’a que 22 ans et qu’une saison en ligue 1. En termes de potentiel pour un 9 ce n’est pas 15 millions d’euros ce n’est pas possible. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022

Mercato OM : Une piste offensive passe sous le nez de

Longoria? Un accord trouvé?

A la recherche d’un attaquant pour contenter Jorge Sampaoli, Pablo Longoria aurait coché le nom de Dries Mertens qui a un profil intéressant. Malheureusement le Belge devrait rejoindre un autre club avec qui il aurait déjà un accord.

Plusieurs médias annonçaient il y a quelques jours que le nom de Dries Mertens a été cité parmi les pistes probables en attaque de Pablo Longoria. Le président marseillais espèrerait récupérerait le Belge qui va quitter le Napoli après des années de bons et loyaux services.

Villarreal va récupérer Mertens?

Malheureusement, cette piste pourrait ne rien donner. En effet, l’international belge devrait s’engager en Espagne. Gazzetta Del Sud explique qu’un accord aurait été trouvé avec Villarreal en vue d’un transfert… La Ligue des Champions avec l’OM n’aura pas été un argument assez fort pour l’attaquant.

Extrait de l’émission « Apéro Mercato », Byllel nous donne son sentiment quant à la rumeur Dries Mertens, pour lui c’est une piste intéressante. L’attaquant Belge sera libre après son passage au SSC Naples où il évoluait depuis 2013 et où il est le meilleur buteur de l’histoire du club avec 148 réalisations en 397 matchs. Cette saison malgré ses 35 ans il aura tout de même marqué 11 buts en 29 matchs de championnat.

Mertens, il peut faire mal — Byllel

A 35 ans, il est sûrement à l’aube du dernier challenge de sa carrière. Petit par la taille mais grand par le talent (1m69), Dries Mertens a encore la côte et pourrait poser ses valises sur la canebière.

« C’est quand même un excellent joueur, il peut jouer aussi à plusieurs postes. Si on avait un budget salaire intéressant, je te dirais que c’est pas un joueur sur lequel tu peux cracher. Même si j’ai bien peur qu’à 35 ans, quoique quand on voit Payet ce qu’il est capable de faire à 35 ou 36 ans, s’il peut nous tirer une ou deux bonnes années au niveau auquel il est aujourd’hui. La seul chose qui me fait peur aujourd’hui c’est la ligue 1 et le gabarit, il est peu frêle, un peu léger pour la ligue 1, mais il peut faire mal aussi. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022

Vente OM : Retour en grâce du prince Al-Walid… mais pas de rachat du club marseillais ?



Les rumeurs autour d’une vente de l’OM agite régulièrement l’actualité du club olympien à intervalle régulier. Souvent désigné comme un candidat au rachat, le prince saoudien Al-Walid est juste attaché à la France mais ne serait pas pour autant dans l’optique de racheter l’OM…

Un des proches du prince a confié à Challenges que « le prince est vraiment très attaché à la France et ne cesse de clamer son amour pour Emmanuel Macron qu’il surnomme ‘le Kennedy de l’Europe ». Le média explique aussi que le prince saoudien Al-Walid revient également en grâce dans son pays, pour autant il ne serait pas du tout dans l’optique d’acquérir l’OM.

Al-Walid pas candidat au rachat de l’Olympique de Marseille contrairement à une rumeur insistante

Challenges précise : « en revanche, le sexagénaire n’est pas candidat au rachat de l’Olympique de Marseille contrairement à une rumeur insistante. Comme l’avait révélé Challenges en mai 2020, l’un des conseillers du Saoudien, le banquier d’affaires Kacy Grine s’était renseigné auprès de l’entourage de Franck McCourt, propriétaire de l’OM, afin de savoir si le milliardaire américain était vendeur. Sans que les discussions n’aillent plus loin. »

Extrait de l’émission« Débat Foot Marseille » consacré à la vente de l’OM après les annonces du journaliste Romain Molina il y a quelques jours. Jean-Charles de Bono nous donne son sentiment quant au timing parfait de la vente, si elle devait se réaliser.

C’est la bonne année, la mariée est belle — De Bono

« C’est la bonne année, la mariée est belle. L’OM est en ligue des champions, l’OM récupère de l’argent. Pour McCourt, c’est le moment où jamais de vendre le club. Donc pour les intéressés, eux aussi, ce serait peut-être l’opportunité de se rapprocher du club, s’ils veulent l’acquérir, de le prendre cette année pour en faire une superbe mariée. Pour les acheteurs, et pour le vendeur, au vu des résultats de cette saison, la ligue des champions qui arrive, les fonds qui rentrent, c’est le moment où jamais de bien le vendre le club. » Jean-Charles de Bono – Sources : Football Club de Marseille 07/06/2022