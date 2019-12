Le dossier Ghoulam relancé, un accord verbal avec Sanson, le cas Strootman déterminant… Les 3 infos OM de ce jour !

Le dossier Ghoulam, Sanson et l’OM ont un accord, Strootman au coeur du mercato marseillais… Les 3 infos OM du jour !

Mercato : Un accord entre l’OM et Sanson pour un départ?

En forme depuis le début de la saison avec l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson aurait un bon de sortie pour l’été prochain…

Valentin Rongier et Morgan Sanson sont très en forme depuis le début de la saison. Les deux milieux de terrain qui évoluent ensemble dans le onze d’André Villas-Boas donnent entière satisfaction à leur coach… Surtout Morgan Sanson qui est de plus en plus décisif.

Accord verbal entre Sanson et l’OM?

Forcément, ses performances ne laissent pas indifférents les clubs étrangers qui pourraient venir le chiper à Marseille. Cependant les dirigeants de l’OM auraient prévu le coup dès la signature de prolongation l’hiver dernier.

En effet, comme nous l’informe La Provence, l’ancien montpelliérain aurait un bon de sortie pour l’été 2020… Un accord verbal entre le joueur et le club aurait été trouvé et Sanson serait toujours dans cette esprit. Un départ cet hiver paraît donc de moins en moins probable.

Rumeur mercato OM : Le dossier Ghoulam (encore) relancé?

Dans la crainte de ne pas avoir plus de temps de jeu avec Gennaro Gattuso, Faouzi Ghoulam aurait demandé à être transféré…

L’OM a quelques problèmes au poste de latéral gauche depuis quelques saisons. Après Benjamin Mendy qui avait impressionné, les bleus et blancs n’ont jamais trouvé de digne remplaçant. Ni Evra, ni Amavi ont réussi à le faire oublier bien que ce dernier revienne à un bon niveau depuis le début de la saison.

Ghoulam veut quitter Naples

C’est pourquoi la direction sportive s’activerait pour trouver un concurrent à l’ancien joueur de l’OGC Nice. Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour le mercato hivernal, Faouzi Ghoulam se voit dans une impasse avec son nouveau coach Gennaro Gattuso à Naples.

Comme l’avance la Gazetta Dello Sport, l’international algérien a peur de vivre le même scénario qu’avec Carlo Ancelotti qui l’avait totalement mis à l’écart du onze titulaire napolitain. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne verrait d’un bon oeil un départ dès cet hiver. C’est son agent qui aurait contacté les dirigeants de l’OM.

Mercato OM : Tout tourne autour du cas Strootman…

Déjà mis sur la liste des transferts lors du mercato d’été 2019, Kevin Strootman pourrait quitter l’OM dès cet hiver…

André Villas-Boas l’avait évoqué en conférence de presse avant la trêve : il n’y aura pas d’arrivée au mercato d’hiver sans départ. Et de ce côté là, le profil de joueur parfait pour quitter l’OM serait Kevin Strootman…

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Zubizarreta, à chaque fois qu’il proposait un joueur, c’était un refus !

Depuis le début de la saison avec Jordan Amavi (qui s’est bien repris), le Néerlandais est le joueur le plus décevant. Lorsque Boubacar Kamara est positionné au milieu de terrain, on voit le jeu de l’OM changer dans l’intensité.

Un dossier compliqué…

C’est pourquoi, selon les informations de La Provence, l’avenir de Kevin Strotman serait la clé du mercato hivernal marseillais pour permettre à AVB de recruter à ce poste.

Pourtant, le coach portugais apprécie l’homme et le joueur qui est devenu un cadre du vestiaire… Côté offre, il n’aurait pas énormément de courtisans si ce n’est le Hertha Berlin qui serait venu aux informations. Son salaire (près de 500.000e / mois) refroidirait les clubs qui pourrait être intéressés par son profil.