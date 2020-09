Le dossier Neymar / Alavaro mis en instruction par la LFP… les propos homophobes de Neymar également scrutées ?

La commission de discipline de la LFP a communiqué ce mercredi soir les sanctions suites aux échauffourées lors du matchs PSG OM de dimanche dernier (lire ici). Le dossier Neymar / Alavaro par contre été mis en instruction.

Le commission de discipline de la LFP a décidé de placer en instruction le dossier Neymar / Alavaro avant de tirer une quelconque conséquence disciplinaire.

Sébastien Deneux, qui préside cette commission, a évoqué ce dossier dans les colonnes de La Provence : « On dispose d’un certain nombre d’éléments qui doivent encore faire l’objet d’investigations et être soumis au contradictoire de l’ensemble des parties pour permettre de faire la lumière sur ce qu’il s’est effectivement dit, On va affiner le calendrier avec l’instructeur pour fixer une date. On sait qu’il y a eu un échange de propos. Les certitudes ne sont pas suffisantes pour convoquer les joueurs. On va continuer d’investiguer. En l’état, on n’a pas suffisamment d’éléments précis et définitifs, » a-t-il déclaré.

Les propos homophobes de Neymar également scrutés ?

Toutefois, cette enquête s’occupera visiblement également des propos homophobes tenus par Neymar lors de cette rencontre : « Ce (mercredi) soir, on était saisis d’éventuels propos à caractère raciste d’Alvaro. Il faut parler avec la plus grande prudence. L’instruction permettra de révéler s’il y a d’autres faits susceptibles d’entraîner des conséquences sur un plan disciplinaire, » a ainsi expliqué Sébastien Deneux.