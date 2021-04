Le dossier Thauvin relancé ? Un gardien étranger pisté par Longoria et plusieurs absents face à Dijon… les 3 infos OM de ce vendredi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour ! Au menu ce vendredi : retournement de situation dans le dossier Thauvin, Longoria vise Nübel et 2 absents et 2 incertains face à Dijon…

Deuxième paramètre important : Florian Thauvin a pris conscience que, compte tenu de la conjoncture économique post covid, il lui sera très difficile, voir impossible, de trouver un salaire équivalent à celui qu’il perçoit à l’OM (420 000 euros par mois environ).

Troisième point : Les clubs ne se bousculent pas au portillon pour l’international français. Le Milan AC semblait être très intéressé il y a quelques mois. Le club lombard semble aujourd’hui s’orienter vers d’autres joueurs. Séville FC, Leicester, et Crystal Palace sont évoqués mais les discussions ne sont guère avancées.

Le temps pourrait donc bien jouer en faveur de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli, lequel apprécie le joueur et souhaiterait bien l’avoir dans son effectif la saison prochaine indique le journal l’Equipe ce vendredi.

En effet, selon le média allemand Sport1, l’Olympique de Marseille serait aussi actif dans le dossier de la doublure de Manuel Neuer. Alexander Nübel n’a que 24 ans et aimerait retrouvé du temps de jeu. Son agent lui chercherait une porte de sortie.

le journaliste de Sport 1, Florian Plettenberg confirme l’intérêt de l’OM mais aussi du Borussia Dortmund et de Monaco.

« Nouvelles concernant Nübel : Il a une nouvelle demande de l’Olympique de Marseille. Mais actuellement, Monaco est le favori. Et c’est une cible pour le poste de numéro un au BVB. » Florian Plettenberg – source : Twitter (01/04/2021)

News #Nübel: He has a new request, from Olympique Marseille. But currently, Monaco is the favorite. And he is one of the candidates for BVB. The background to all of this will be available in my podcast #MeineBayernWoche 🎧. With an assessment of @berger_pj. @SPORT1 #FCBayern

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 1, 2021