Le faux départ d’Eyraud, Sakai confirme qu’il quitte Marseille, un top club veut Gerson… Les 3 infos OM de ce lundi !

Rectificatif : Jacques Henri Eyraud est toujours à l’OM !

Ce midi, France 3 annonçait dans son journal le départ de Jacques Henri Eyraud. L’information vient d’être démenti. JHE n’a pas quitté l’Olympique de Marseille et son poste au conseil de surveillance du club.

Lundi 24 mai – 16h21

Rectificatif : L’information révélée par France 3 ce lundi vient d’être démenti. Jacques Henri Eyraud resterait toujours au conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille.

Bonjour Benjamin, pour info j’adore les chocapics mais c’est faux c’est une erreur de la présentatrice. Une confusion. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 24, 2021

Je confirme que l’info du départ de Jacques-Henri Eyraud est fausse. JHE est toujours au conseil de surveillance. Mais il n’est toujours plus décisionnaire à l’OM. #TeamOM @OM_Officiel @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) May 24, 2021

Lundi 24 mai – 14h07

Après avoir été démis de ses fonctions de président de l’Olympique de Marseille il y a quelques mois, Jacques Henri Eyraud était toujours en charge du conseil de surveillance du club. Selon les informations de France 3 ce n’est plus le cas. JHE aurait quitté l’OM et n’y aurait donc plus la moindre fonction officielle.

Jacques Henri Eyraud quitte définitivement le club selon France 3 Provence. #TeamOM pic.twitter.com/ieljM0vjVc — David (@David1326OM) May 24, 2021

Il y a plusieurs semaines, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco donnait son sentiment sur la nomination de Longoria au poste de président et sur le fait que Jacques Henri Eyraud soit resté au conseil de surveillance du club olympien :

« Il ne fallait plus qu’Eyraud soit la dans l’opérationnel de la vie du club et dans la communication. A chaque fois qu’il ouvrait la bouche c’était pour dire une sottise. Il s’était mis a dos toute la ville et pas que les supporters. D’après ce qu’on me dit Longoria, qui malgré son jeune âge a une grosse personnalité, ne serait pas allé au combat sans mourir avec ses idées. Si quelqu’un tirait les ficelles par derrière, il n’y serait pas allé» Eric Di Meco – source RMC Sport (24/03/2021)

Mercato : Un Top club européen entre dans la danse pour Gerson ?

Cible numéro un de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain brésilien Gerson sera-t-il la première recrue du mercato estival du club marseillais ? Les négociations durent depuis plusieurs semaines, et alors qu’un accord semble en bonne voie, un top club européen pourrait s’immiscer dans ce dossier.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille négocient depuis plusieurs semaines avec leurs homologues de Flamengo pour tenter de boucler le transfert de Gerson. Alors qu’un accord semblait proche entre toutes les parties, on apprend qu’un top club européen pourrait s’immiscer dans ce dossier. Selon le journaliste de TNT Sports Brazil, Bruno Formiga, l’Atletico Madrid serait entré dans la danse ces dernières heures. Le club espagnol proposerait plus que l’OM en transfert mais moins salaire…

Eu e @moniquedanello falamos sobre Gérson agora no De Placa: Atlético de Madrid entra na disputa e oferece um pouco a mais que o Marselha. Salário menor. Chega ai: https://t.co/eJkn2V8vRu — Bruno Formiga (@brunoformiga) May 23, 2021

L’information a été dans la foulée confirmée par le journaliste du 10 Sport Alexis Bernard avant d’être démentie par une autre journaliste au Brésil, Raisa Simplicio. Difficile d’y voir clair donc dans ce dossier qui s’avère bien complexe.

Confirmation pour l’Atletico Madrid —> Gerson. Ils ont bien fait une offre à Flamengo. Ça va devenir très compliqué pour l’OM à priori — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 23, 2021

Yo no tengo esta informacion, Flamengo dije que de Atletico hasta ahora no llego nada — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 23, 2021

Mercato OM : Sakai confirme son départ !

Le défenseur de l’Olympique de Marseille Hiroki Sakai a confirmé son son départ. Il ne sera donc plus olympien la saison prochaine.

Comme nous l’indiquons il y a plusieurs semaines, le latéral droit de l’OM Hiroki Sakai va bien quitter l’Olympique de Marseille. L’international japonais l’a conformé en publiant un message de remerciement sur son compte Instagram.

j’ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot

En cette fin de saison, j’ai décidé de quitter l’Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais. En effet lorsque je suis arrivé à Marseille, j’avais décidé que l’OM serait mon dernier club européen et je n’ai pas changé d’avis. Avec 184 matchs joués, j’ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot et tous les moments de bonheur, et même ceux de tristesse, resteront pour moi un vrai trésor. Ma famille et moi-même avons adoré vivre ici et j’espère vous retrouver un jour dans un stade Vélodrome plein à craquer. Je souhaite pour l’avenir de l’OM tout le succès possible avec le coach Sanpaoli et je vous dis encore un grand merci et SAYONARA. » Hiroki Sakai – Source Instagram