Ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid, Ricardo Carvalho était l’adjoint d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille. C’est désormais son fils qui évolue à l’OM…

Le fils de Ricardo Carvalho évolue chez les U16 de l‘OM, alors que le Portugais n’est plus au club depuis le départ en février dernier d’André Villas-Boas. Il s’est exprimé sur son jeune enfant :

Rodrigo a été invité à rester à Marseille — Carvalho

« Je vois que Rodrigo a le même style que moi sur le terrain, il a certains tics qui ressemblent aux miens. Maintenant, je ne pense pas qu’il essaie de me copier, car, sur le terrain, il n’a pas le temps pour ça. Il est intelligent dans le jeu, il a progressé techniquement. D’ailleurs, je pense qu’il est plus fort techniquement que moi quand j’avais son âge. Les jeunes de 16 ans sont encore en phase de progression, alors je suis sûr qu’il va continuer à s’améliorer. Il a été invité à rester à Marseille, même si je ne suis plus au club. Cela veut dire beaucoup. Le mieux, c’est de le laisser grandir normalement. En football, il est impossible de prédire l’avenir. Tout le monde est content en ce moment » Ricardo Carvalho— Source: UOL Esporte– Source: (07/10/21)

Quand je vois André entraîner, je me dis que je n’ai pas le niveau — Carvalho

« Si André avait pris la décision de partir, je l’aurais suivi. Mais je suis aussi content d’être resté ! Mon fils joue ici (défenseur dans l’équipe U16, NDLR), ma famille vit avec moi. Il peut toujours y avoir un problème avec un directeur sportif, un président, les supporters. On en discutait entre nous dans le staff, on sentait qu’on allait rester. Quand je vois André entraîner, je me dis que je n’ai pas le niveau, il faut tout contrôler. Honnêtement, je ne veux pas devenir entraîneur numéro un. Je veux bien faire mon rôle d’adjoint, déjà. »

Ricardo Carvalho – Source : La Provence (16/10/2020)

Il sait parfaitement comment raisonne le vestiaire — ALVARO

Dans un entretien accordé au club, Alvaro Gonzalez s’était exprimé sur ce qu’apportait l’ancien défenseur portugais quand il était encore à l’OM… Il explique ce qui le rend aussi performant.

A LIRE AUSSI : Alvaro déclare sa flamme à l’OM et à André Villas-Boas !

« Il est la connexion entre les joueurs et le staff. Il sait parfaitement comment raisonne le vestiaire. Il sait ce qui peut se passer dans la tête d’un joueur quand l’équipe connaît une période difficile ou lorsque tout va bien. Sur le terrain, il est encore en très bonne condition »

Alvaro Gonzalez – Source : OM