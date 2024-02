OM : Le football italien suit avec attention l’évolution du jeune espoir marseillais Milan Leccese !

Selon la presse italienne, le jeune talent du centre de formation de l’Olympique de Marseille Milan Leccese, (15 ans, U17 nationaux) est suivi de près par le football italien en vue d’une potentielle future sélection avec les équipes nationales de jeunes. Ce dernier a des origines italiennes du côté de son grand-père. Le minot marseillais n’a pas encore été sélectionné en équipe de France.

D’après le site Sprint esport.it, la fédération italienne s’intéresse au jeune Milan, identifié comme un profil rare à la Andrea Pirlo. Ce dernier a ainsi été supervisé à plusieurs reprises ces derniers mois par des émissaires italiens.

Dans la presse italienne, on évoque également l’intérêt de plusieurs clubs italiens. Milan Leccese a signé un contrat aspirant le 30 novembre 2023 le jour de ses 15 ans. Un contrat qui court jusqu’en juin 2026. En espérant que l’OM le fasse grandir et conserve le plus longtemps possible l’un des jeunes talents marseillais du centre de formation olympien.