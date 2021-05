Le futur dircom fait le buzz, un buteur ukrainien et Sampaoli veut un 6 de standing… les 3 infos OM de ce mardi

Tous les soirs à 20h10 on vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : le nouveau dircom fan de l’OM, un attaquant ukrainien pisté et Sampaoli veut un gros numéro 6 ?

Jacques Cardoze futur dircom de l’OM ?

L’OM subit de nombreux changements dans la direction. Avec le départ de Jacques-Henri Eyraud du poste de président du club, c’est Pablo Longoria qui a repris les rennes.

Avec le départ du directeur de la communication, Grégoire Kopp, qui a eu quelques désaccords avec l’ancien président selon L’Equipe, Longoria va avoir besoin d’une nouvelle personne à ce poste. Toujours selon le quotidien sportif, le dirigeant espagnol a trouvé ce qu’il cherchait en la personne de Jacques Cardoze, présentateur de l’émission Complément d’Enquête sur France 2 dont il est également le rédacteur en chef.

Jacques Cardoze vers la direction de la communication de l’OM https://t.co/8ssENZ0mIK pic.twitter.com/8cBlyHdvC7 — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 3, 2021

A la différence de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria préfère viser des personnes qui aiment le club à la direction. Après le nom de Pauline Gamerre, c’est maintenant Jacques Cardoze qui est cité. Ces derniers ont comme point commun d’être des supporters marseillais et de l’afficher sur les réseaux sociaux.

Premier réflexe des supporters à l’annonce du journal L’Equipe concernant la venue du journaliste au poste de directeur de la communication : vérifier s’il n’a pas posté des messages à l’encontre de l’OM ou en tant que supporter d’un club rival. L’enquête fut rassurante puisque plusieurs tweets de l’homme de 51 ans ont été déterrés où il affiche son supportérisme marseillais.

Un Fan in a suit OUI https://t.co/kPOps9cSE2 — VAN (@VanTeamOM) May 3, 2021

La jalousie légendaire de @JM_Aulas prêt à tromper la sincérité du championnat. Prêt à voler l’OM de sa place acquise sur le terrain ´. #Honteux — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) March 13, 2020

Désolé mais je ne pense pas qu’il puisse s’agir de « la victoire de la france » je ne me sens aucune affinité avec des supporters parisiens qui en 1993, souhaitaient la défaite de l’ #OM contre Milan. En témoigne cette photo prise à une semaine de la finale de #LDC au parc. pic.twitter.com/XWIcS1IjIZ — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) August 23, 2020

L’OM vise Artem Dovbyk ?

Les rumeurs et informations autour du mercato de l’Olympique de Marseille s’enchaînent en ce début de semaine. Après Almada ou encore l’ailier gauche Sebastian Villa qui évolue à Boca Junior, c’est un journaliste ukrainien qui annonce que l’OM se positionne sur un joueur qui évolue au SK Dnipro-1.

En effet, selon Igor Tsyganyk dans le Gypsy Live, la direction marseillaise suit de près le buteur international ukrainien âgé de 23 ans : Artem Dovbyk. Un attaquant avec un profil à la Milik : très grand (1,89m) et gaucher. D’autres clubs seraient intéressés par le joueur évalué à 400 000€ par le site Transfermarkt.

« Je sais que le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev, ainsi que de nombreux clubs européens ont commencé à le suivre. Par exemple, Marseille s’est engagé dans la lutte pour le joueur, et pour autant que je sache, c’est un intérêt assez sérieux. Besiktas est également intéressé » Igor Tsyganyk – Soource : Football Hub

Selon le journaliste Igor Tsyganyk dans le « Gypsy Live » plusieurs clubs s’intéressent à l’attaquant de « Dnipro-1 » et de l’équipe nationale ukrainienne Artem Dovbyk. Le Shakhtar, le Dynamo et Marseille auraient montré un sérieux intérêt pour l’attaquant au 10 buts en 24 matchs pic.twitter.com/rR8NbqEwHf — Glophar (@Glophar) May 3, 2021

Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre !

Le mercato estival 2021 s’annonce palpitant du côté de l’Olympique de Marseille. Les supporters attendent de voir à quoi va ressembler l’effectif bâti pour aller chercher une place sur le podium sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Dans l’After Marseille sur RMC, Florent Germain s’est exprimé à ce sujet. Selon lui, le coach argentin est plutôt enclin à faire signer un top joueur au milieu de terrain plutôt qu’en attaque.

« L’OM joue plus en 3-4-3 qu’en 5-3-2 depuis quelques matchs. Thauvin joue quasiment au niveau de Payet, tous les deux sont en soutien de Milik. Les supporters attendent un autre attaquant aux côtés de Milik? Je pense que ce sera un jeu de chaises musicales. Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre. Je n’ai pas de noms à donner mais je pense que Kamara va partir cet été et que dans l’idéal de Sampaoli, il aimerait jouer avec trois axiaux et deux pistons avec un numéro 6 seul devant la défense. Ce sera pour lui un poste clé, un poste majeur. Devant lui ça libérerait quatre postes plus offensifs. On peut s’imaginer un Thauvin légèrement à droite, un Payet à gauche et deux attaquants. Un système très offensif mais Sampaoli est un coach très offensif ! » Florent Germain – Source : After Marseille RMC (03/05/21)