Le gros chambrage de Payet a l’encontre Sarr (que l’OM a préféré supprimer) !

Ce week-end, l’Olympique de Marseille a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où Dimitri Payet clashe Bouna Sarr… Le latéral droit n’a pas eu l’air d’apprécier.

Une vidéo publiée par l’Olympique de Marseille a créé une petite embrouille entre le club et Bouna Sarr… Dimitri Payet a détaillé sa routine du matin dans une interview. L’une des déclas, à l’encontre de son coéquipier n’a pas eu l’air de passer.

on mange du Bouna Sarr depuis une semaine. En sauce, en friture, en aller-retour — PAYET

« On se réveille. Vers 9h30. Ensuite on déjeune pas. Parce qu’on mange du Bouna Sarr depuis une semaine. En sauce, en friture, en aller-retour… Et le soir on joue un peu, on regarde H… Et à part ça tout va bien ! »

Dimitri Payet

Publié également sur Instagram, cet extrait a été supprimé par le pôle communication du club. Bouna Sarr et Boubacar Kamara a tout de même eu le temps de commenter. Un screen de cette publication a été publié sur twitter.

