Le gros coup de gueule de Rothen envers McCourt ! Point sur les blessés avant Benfica et un absent important pour Lens… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Le gros coup de gueule de Rothen envers McCourt ! Des douleurs et des blessés encore trop justes face au Benfica ! Un absent important pour Lens face à l’OM !

Le gros coup de gueule de Rothen envers McCourt !

Ce lundi soir, Jérôme Rothen a pesté contre Frank McCourt. L’ancien joueur du PSG, maintenant consultant sur RMC n’apprécie pas le traitement de l’OM par le propriétaire américain.

L’Olympique de Marseille est sous la propriété de McCourt depuis 2016. Depuis, malgré des investissements, le club semble stagner. Pire, il régresse cette saison avec une année pleine de déception. Pour Jérôme Rothen, l’un des premiers responsables est Frank McCourt, le propriétaire du club qui pourrait mettre plus d’argent.

« J’en veux à Frank McCourt. Souvent j’ai mis en avant le fait qu’il mettait de l’argent, qu’il a acheté le club pour peu d’argent par rapport à sa fortune qui est aux alentours des 2 milliards. Ça fait de l’argent quand même. Il est classé 2000e mondial. L’OM n’a pas un propriétaire qui n’a pas d’argent. Souvent, on a dit qu’il avait peu de moyen. Non, c’est juste qu’il n’a pas envie de mettre plus. Il a de l’argent, il pourrait, explique Rothen sur RMC. Et quand tu as acheté le club pour 50/60 millions d’euros, quand tu vois sa fortune, ce n’est pas beaucoup. Alors bien sûr, il a investi des pertes. Tous les ans il doit mettre de l’argent mais c’est même ridicule par rapport à sa fortune et par rapport à l’OM. Je lui en veux surtout cette année. La stratégie de Pablo Longoria, aucune stabilité qui est récurrente à Marseille. On ne peut pas construire ni garder les joueurs. On m’a expliqué que les joueurs ne pouvaient pas rester à cause des offres mirobolantes sur certains mecs qui ont brillé sur un an… Sauf que oui, il peut les retenir. Il faut juste avoir l’envie de le faire, de construire. Et McCourt, réagit un peu trop comme l’Américain qui découvre l’OM mais qui ne met pas l’OM tout en haut. L’OM, avec cette ferveur-là, mérite d’avoir un propriétaire qui mette la main à la poche et qui attire des joueurs. »

Des douleurs et des blessés encore trop justes face au Benfica !

L’OM va recevoir Benfica ce jeudi soir dans le cadre du match retour de ce quart de finale d’Europa League. Pour cette rencontre, Jean Louis Gasset va encore devoir faire sans plusieurs éléments.

Le journal l’Equipe a fait le point sur l’état du groupe. Le côté droit de l’équipe souvent composé d’Ismaïla Sarr et Jonathan Clauss, devrait encore faire sans ces deux éléments qui s’entrainent à part, il devrait être un peu court pour participer à ce match. De son côté, Samuel Gigot a été de nouveau infiltré dans l’os de son épaule, « un procédé évitant d’éventuelles séquelles à plus ou moins long terme. Le capitaine jouera avec les dents serrées, tout comme Chancel Mbemba, touché au genou lors du Classique et en quête de sensations optimales à l’aller. Ou comme les tauliers Leo Balerdi, Jordan Veretout, et Geoffrey Kondogbia, au corps fourbu mais au moral intact », précise le quotidien sportif. A noter que Amir Murillo devrait lui être apte pour ce match, même si un doute sur le nombre de minutes qu’il pourra disputer existe…

Gigot, Mbemba, Balerdi, Veretout, Kondogbia usés, Murillo de retour, Clauss et Sarr trop courts…

Sous le regard admiratif de 10 000 enfants conviés au Vélodrome ce matin pour assister à l’entraînement des joueurs de l’Olympique de Marseille, Samuel Gigot n’a pu participer qu’à un échauffement léger et quelques tours de terrain en solitaire. D’après les informations de La Provence, le défenseur central a subi une nouvelle infiltration à l’épaule, ce qui l’a contraint à écourter sa séance d’entraînement.

Un absent important pour Lens face à l’OM !

L’OM va devoir enchainer les matches à commencer par la réception de Benfica ce jeudi. Ensuite, il y aura un déplacement à Toulouse puis la réception de deux concurrents directs Nice puis Lens.

Lens ne pourra pas aligner sa défense habituelle face à l’OM. En effet, Jonathan Gradit manquera le match face à l’OM le 28 avril prochain. Le défenseur droit a reçu un carton jaune face au FC Metz sera suspendu pour ce match, pour rappel Jonathan Gradit avait donné la victoire au RC Lens lors du match aller.

Gradit sera suspendu face à l’OM

La LFP a décidé de modifier le calendrier afin de protéger les 3 clubs français qualifiés pour les quarts de finale de Coupe d’Europe, OM, Lille et le PSG. , Une décision précisé via un communiqué. «Le parcours des clubs français en Coupes d’Europe est une priorité absolue. Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. (…) Dans ce contexte, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé ce jeudi 21 mars d’aménager le calendrier des trois clubs qualifiés (…) et de les mettre ainsi dans les meilleures dispositions en vue des quarts de finale».

Cela tombe bien car le calendrier de l’OM s’annonce chargé. Avec les matches face au SL Benfica lors des quarts de finale de la Ligue Europa, l’OM va enchainer les gros matches. PSG, Lille, Nice, Toulouse et Lens !

