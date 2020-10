Le groupe face à Lyon, Caleta-Car a tranché concernant son avenir, Alvaro sort du silence après la polémique avec Neymar… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi, le groupe face à Lyon, Caleta-Car a tranché concernant son avenir, Alvaro sort du silence après la polémique avec Neymar.

Sixième match officiel de la saison pour l’Olympique de Marseille, et troisième déplacement. Le club marseillais va à Lyon pour affronter les joueurs de Rudi Garcia ce dimanche. André Villas-Boas peut compter sur un groupe au complet hormis Bouna Sarr. Jordan Amavi fait son retour et grande première pour Luis Henrique !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce dimanche soir à 21h après un match décevant face au FC Metz samedi dernier.

Le coach portugais a communiqué son groupe pour cette rencontre. On note le retour de Jordan Amavi, après sa suspension face au PSG. Bouna Sarr est toujours absent à cause de sa blessure… Luis Henrique, la recrue brésilienne est dans le groupe pour la première fois !



Gardiens :Mandanda, Pelé, Simon



Défenseurs : Alvaro, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Balerdi, Amavi



Milieux : Kamara, Rongier, Lopez, Strootman, Gueye, Sanson



Attaquants : Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Payet, Radonjic, Henrique

Depuis ce vendredi, les informations s’enchaînent concernant l’avenir de Duje Caleta-Car. Malgré un accord entre les deux clubs, le Croate souhaiterait rester à l’OM.

Duje Caleta-Car ferait l’objet d’une offre de 22 millions d’euros en provenance de West Ham. Les deux clubs seraient parvenus à un accord financier selon la presse anglaise.

Un journaliste du Daily Telegraph affirme cependant que le Croate aurait tranché concernant son avenir : il aurait fait savoir au club qu’il souhaitait rester afin de jouer la Ligue des Champions avec ses coéquipiers. Le défenseur central ne devrait donc pas quitter l’Olympique de Marseille dans les prochains jours

Duje Ćaleta-Car has told Marseilles he wants stay at club and play Champions League football this season, according to source in France. Fee of £20m had been agreed with West Ham #Marseille #WHUFC

