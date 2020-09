Le groupe pour affronter le PSG, Tuchel tacle les supporters marseillais et l’OM se positionne sur un attaquant… Les 3 infos de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour ! Ce samedi 12 septembre, au menu : Le groupe pour affronter le PSG, Tuchel tacle les supporters marseillais et l’OM se positionne sur un attaquant

PSG – OM : Le groupe convoqué par André Villas-Boas avec deux gros absents…

Deuxième match officiel de la saison pour l’Olympique de Marseille, et pas des moindres puisqu’il s’agit du clasico. André Villas-Boas va devoir composer avec deux absences de marque…

L’Olympique de Marseille va disputer son deuxième match de la saison ce dimanche face au Paris Saint-Germain.

Le coach portugais va devoir faire sans deux de ses cadres, blessés : Bouna Sarr et Morgan Sanson. Voici le groupe convoqué par André Villas-Boas.

LE GROUPE

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, Balerdi

Milieux :

Kamara, Rongier, Lopez, Khaoui, Strootman, Gueye

Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Payet, Radonjic

👥 #PSGOM

Le groupe convoqué par le coach 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́ 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬-𝐁𝐨𝐚𝐬 ⚔️🔥 pic.twitter.com/RmFjGCxcHb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 12, 2020

PSG – OM : Tuchel tacle les supporters marseillais !

En conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel est revenu sur les épisodes de chambrage qui ont lieu avant ce clasico. Il n’a pas hésité à lâcher une pique aux supporters marseillais !

Les supporters de l’OM ont célébré la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions… En conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel est revenu sur ce chambrage et a taclé les fans du club marseillais.

ça veut aussi dire qu’ils n’ont rien d’autre à célébrer — TUCHEL

« Ils avaient fêté notre défaite contre Manchester United l’année dernière, alors forcément ils l’ont aussi fait contre le Bayern. Mais ça ne m’intéresse pas du tout d’en parler. S’ils font ça, ça veut aussi dire qu’ils n’ont rien d’autre à célébrer… »

Thomas Tuchel – Source : Conférence de presse (12/09)

Mercato : L’OM se positionne sur un attaquant de l’AS Monaco?

L’OM serait à la recherche d’un attaquant pour ce mercato estival. En Italie, Gianluca Di Marzio croit savoir que le club marseillais s’est positionné sur un attaquant monégasque.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’Olympique de Marseille, comme d’autres clubs, se serait intéressé au profil de Keita Balde. L’ancien joueur de la Lazio de Rome et de l’Inter Milan est en difficulté à l’AS Monaco et aurait plusieurs pistes.

On veut trouver le profil juste, on ne veut pas changer de hiérarchie — AVB

Le journaliste italien affirme que de nombreux clubs italiens observent sa situation, notamment la Sampdoria, Cagliari et la Fiorentina. C’est d’ailleurs ce dernier club qui intéresserait le plus l’international sénégalais. L’ailier, pouvant également joué dans l’axe, a un profil pouvant coller à ce que cherche André Villas-Boas mais qui pourrait être hors-budget. Sur transfermarkt, il est évalué à 16 millions d’euros.

« On continue à chercher, ce qu’on peut faire n’est pas encore clair. Avec Pablo Longoria, on a essayé de faire venir un joueur ces dernières semaines mais ce n’était pas possible. On va continuer, on cherche. On ne sait pas encore clairement si ça va arriver sur le mercato cet été. Le club nous donne de la liberté et des moyens pour trouver un attaquant. On veut trouver le profil juste, on ne veut pas changer de hiérarchie. Cela veut dire que Dario (Benedetto) sera toujours notre fort investissement. Mais comme on a beaucoup de matchs, on a besoin de quelqu’un et on va continuer à chercher »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (11/09)