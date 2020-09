Mercato OM : « Dennis est rapide provoque beaucoup… mais ce n’est pas un buteur »

Extrait DFM. La bande à Benjamin Courmes est revenue sur la rumeur envoyant Emmanuel Dennis à l’Olympique de Marseille. Notre journaliste à FCM, Mourad Aerts, établit son profil.

C’est la dernière rumeur attaquant à l’OM. Elle nous vient du journaliste Manu Lonjon. Âgé de 22 ans, Emmanuel Dennis évolue actuellement au FC Bruges avec qui il est sous contrat jusqu’en 2022. Mourad Aerts nous dresse le portrait du joueur.

Il est rapide, provoque beaucoup balle au pied… — Aerts

« Je l’ai vu sur deux matchs. Il avait été très bon. Il peut jouer sur les deux côtés. C’est un joueur rapide, qui provoque beaucoup balle au pied, et qui est très remuant. J’ai vu ses statistiques. Ce n’est pas un buteur, c’est un autre profil. Mais bon il est très cher. On parle de 20 M€ et son club n’a pas de nécessité absolue de vendre. Et l’entraineur veut minimum ce tarif surtout que le FC Bruges a déjà vendu des joueurs. »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille 10/09/20

STAT :

Dennis sort d’une saison encourageante en Belgique où il a inscrit 9 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues (5 en championnat, 3 en Ligue des champions et 1 en Europa League). Cependant, l’OM n’est pas le seul club à lorgner sur le joueur (Sheffield United et l’Atalanta Bergame le suivraient également).