Le groupe retenu pour le stage, officiel pour Henrique et c’est presque fait pour Lazovic… Les 3 infos OM de ce vendredi 22 juillet

La Provence précise que « l’OM gagnera son camp de base situé plus au sud, dans la banlieue de Birmingham. Les installations du Clairefontaine anglais, St George’s Park, attendent Dimitri Payet et ses partenaires. » Les marseillais vont affronter Middlesbrough dans leur stade ce vendredi (20h) puis le Betis Séville mercredi prochain, à Chesterfield, une ville située au nord de Birmingham dans la banlieue de Sheffield.

Igor Tudor a donc décidé d’emmener un groupe de 28 joueurs, qui sera peut être de 29 si le transfert de Darko Lazovic est bouclé. Les 6 autres recrues sont là (Mbemba, Touré, Gigot, Clauss, Suarez et Blanco), plusieurs jeunes également (Simon plutôt que la jeune recrue Van Neek, Mmadi, Targhalline, Elmaz et Ben Seghir. Milik et Balerdi sont aussi présents, Rongier fait son retour. Luis Henrique qui vient officiellement de s’engager avec Botafogo est bien évidement absent, tout comme Alvaro et Strootman proches d’un départ.

Gardiens :

Blanco, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Balerdi, Caleta Car, Clauss, Gigot, Kolasinac, Lirola, Mbemba, Mmadi, Pères, Touré

Milieux de terrain :

Elmaz, Gerson, Guendouzi, Gueye, Rongier, Targhalline

Attaquants :

Bakambu, Ben Seghir, De La Fuente, Dieng, Ünder, Milik, Payet, Suarez

Luis Henrique est officiellement prêté pour une saison dans son ancien club de Botafogo. Le montant de l’option d’achat n’est pas connu, cependant il devrait être proche de 6 à 8M€. L’Equipe expliquait ce mercredi que le club brésilien réclamerait bel et bien un prêt avec une option d’achat. Cette dernière serait activée si Luis Henrique dispute un nombre important de matchs dans la saison.

« Botafogo ouvre ses portes pour accueillir Luis Henrique, un attaquant de 20 ans qui revient à Glorioso pour suivre sa trajectoire au Club qui l’avait lancé dans le football. Luis arrive en prêt de l’Olympique de Marseille jusqu’en juillet 2023. Bon retour ! Après avoir validé la visite médicale et les évaluations internes, l’attaquant travaille déjà aux côtés de ses nouveaux coéquipiers pour être disponible pour coacher Luís Castro dès que possible. La présentation officielle de l’athlète aura lieu ce vendredi (22), à 14h30, au stade Nilton Santos. Luis Henrique est le troisième renfort annoncé par l’équipe dirigée par John Textor pour le deuxième mercato. Avant lui, l’arrière gauche Fernando Marçal, de Wolverhampton, et le milieu de terrain Eduardo, ex-Al-Ahli, avaient déjà été annoncés par la SAF. » Botafogo (22/07/2022)

Pablo Longoria avait été questionné à ce sujet en conférence de presse. Le président avait affirmé que les négociations avec son ancien club étaient en phase de finalisation après plusieurs semaines où le joueur est resté après ses vacances au Brésil.

« Nous sommes dans la partie finale des négociations avec Botafogo, explique Longoria. On cherche à faire un prêt avec obligation d’achat obligatoire sous conditions des performances du joueur et du club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (19/07/22)

Selon TuttoMercatoWeb, il ne reste que quelques détails pour finaliser l’échange Strootman-Lazovic, les détails financiers seraient désormais réglés.

La presse italienne est confiante pour le transfert de Darko Lazovic à Marseille en provenance de l’Hellas Verone. Tandis que le dossier Kévin Strootman bloquait jusqu’à présent le transfert de l’ailier serbe à l’OM, les négociations auraient finalement évolué dans le bon sens pour Marseille. En effet, selon TuttoMercatoWeb, l’accord se rapproche, tout serait réglé financièrement, il ne resterait que quelques questions techniques avant de valider l’arrivée de l’international serbe ( 23 sélections) et le départ de Kevin Strootman.

Un accord aurait été trouvé entre le piston gauche et le club pour un contrat de 3 ans. Le transfert devrait se situer aux alentours de 4M€ plus Strootman pour le joueur de 31 ans. L’homme fort de Tudor la saison passée à l’Hellas Verone devrait donc retrouver son coach dans la cité phocéenne et être la 7ème recrue marseillaise de ce mercato estival.

