Le magnifique geste des joueurs de l’OM pour les enfants malades !

La majorité des joueurs de l’Olympique de Marseille est en « seconde préparation » actuellement avant la reprise de la Ligue 1 jeudi 29 décembre face au Toulouse Football Club. À l’approche des fêtes de Noël, plusieurs Olympiens, accompagné par Igor Tudor, ont fait un geste qui saura toucher des enfants qui en avaient bien besoin…

En effet, ils se sont rendus à l’Hôpital de la Timone pour distribuer des cadeaux aux enfants malades.

A l’approche des fêtes de fin d’année, les joueurs de l’#OM se sont rendus à l’Hôpital pour enfants de la Timone pour leur remettre des cadeaux 👏🎁🔵⚪️ #TeamOM pic.twitter.com/5KIWEDjLJi — Infos OM (@InfosOM_) December 16, 2022

Tudor a une image du football italien

« Tudor est rigoureux, quand il est arrivé c’est le message qu’il nous a fait passer. Qu’il fallait être sérieux, qu’on avait de la chance de faire ce métier-là et qu’il fallait se concentrer à l’entraînement, que ça dure 1, 2 ou 3 heures. Il a une image du football italien. Il a joué là-bas, il a coaché, donc il refait ce qu’il a vu dont cette rigueur et ce sérieux ». Valentin Rongier – source : Objectif Match (12/2022)

Le portier espagnol de l’OM a aussi évoqué l’exigence demandée par Igor Tudor.

C’est un coach très exigent, avec lui et ses joueurs

« C’est un coach très exigent, avec lui et ses joueurs. Il a une idée claire de ce qu’il veut pour l’équipe, qu’on perde ou qu’on gagne. On est une équipe avec plus de caractère, d’intensité, je pense qu’il va nous aider ». Pau Lopez – source : Objectif Match (12/2022)

Qu’on le veuille ou non, quand un entraîneur a été joueur, ça se sent

« Je crois que ça a fait du bien à l’équipe. On avait besoin d’être un peu plus agressifs. Et j’avoue que j’aime beaucoup la façon dont il communique. La façon dont il parle avant chaque match, pour nous motiver nous mettre bien dans le match. Qu’on le veuille ou non, quand un entraîneur a été joueur, ça se sent. Il connaît les moments par lesquels on va passer, contre quelles équipes on pourrait être tentés de nous relâcher. Il sait comment nous parler. Il a une façon de parler qui est très bonne. Autant dans les bons que dans les mauvais moments, je suis ravi de ça ». Léonardo Balerdi – source : Objectif match / OM.fr (24/11/2022)