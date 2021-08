Le mercato de l’OM n’est pas encore terminé !

Le mercato de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminé ! Pablo Longoria et sa cellule de recrutement espèrent encore quelques recrues, surtout s’il y a des ventes.

L’Olympique de Marseille s’est bien renforcé cet été. Avec neuf recrues, Pablo Longoria n’a pas chômé mais ce ne serait pas encore assez pour satisfaire totalement Jorge Sampaoli. En effet, en conférence de presse ce jeudi, le coach argentin a affirmé qu’il manquait encore quelques joueurs pour terminer son effectif.

« Nous voulons deux joueurs par poste et 3 gardiens donc 23 joueurs. Il manque encore 3/4 joueurs. Nous continuons de travailler sur le mercato, on aurait aimé terminé avant le début de la Ligue 1″ Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (26/08/21)

Le départ de Caleta-Car pourrait activer une arrivée

Selon les informations du journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille se laisse encore une petite marge de manoeuvre pour la suite du mercato, surtout s’il y a une vente. La venue d’Amine Harit semble imminente alors que les dossiers Ounas et Andy Delort ont été abandonnés.

Côté départs, l’arrivée de Koundé à Chelsea aurait pu faire avancer le départ de Kamara vers le FC Séville mais pour le moment, il n’y a aucune information supplémentaire à ce sujet. La tendance semble plutôt aller vers une prolongation d’une saison du minot marseillais afin qu’il quitte le club la saison prochaine ou même cet hiver.

Longoria aime le mercato !

Caleta-Car ferait l’objet d’une offre de 15 millions d’euros de Wolverhampton. Le Croate garde une belle côte en Premier League malgré sa seconde partie de saison moyenne et son manque de temps de jeu ces dernières semaines. Il est d’ailleurs une nouvelle fois absent du groupe et ne semble pas entré dans les plans de Jorge Sampaoli.

Son départ pour une telle somme d’argent pourrait d’ailleurs activer d’autres dossiers. D’après la presse turc, l’Olympique de Marseille aurait formulé une offre afin de récupérer l’attaquant du Besiktas : Cyle Larin. Une offre de 6 millions d’euros aurait été proposée mais les Turcs souhaiteraient au moins 10M€. Une chose est sûre : le mercato marseillais risque d’être animé jusqu’à ce mardi soir, fermeture des transferts.

« Le marché ferme le 31 à 23h59. On a toujours l’objectif d’améliorer notre équipe pour être compétitif et chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J’analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. On aime le mercato. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (27/08/2021)