Ces dernières heures de mercato vont être folles ! Pablo Longoria serait proche de finaliser la venue d’Amine Harit pour doubler le poste de Dimitri Payet !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à recruter Thiago Almada qui est toujours sous contrat avec Velez Sarsfield. Le dossier Amine Adli semblait également très compliqué et l’ancien Toulousain a rejoint ce jeudi le Bayer Leverkusen contre un chèque de 7,5 millions d’euros.

Harit, le Nasri de Sampaoli à l’OM?

Avec ces échecs, l’OM s’est positionné sur Amine Harit, ancien joueur du FC Nantes. D’après les informations du journal L’Equipe, les trois parties seraient déjà tombées d’accord ce vendredi. L’international marocain serait attendu dès ce week-end pour signer son contrat à l’Olympique de Marseille !

Sous contrat avec Schalke 04 qui vient de descendre en seconde division allemande après une saison decevante, il devrait rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt. Il n’est pas dit par le quotidien sportif si une option d’achat est glissée dans ce prêt ou non. En tout cas, il serait très apprécié par Jorge Sampaoli qui aime « ce genre de profils dribbleur, capable de faire des différences individuelles dans les trente derniers mètres. Un peu à la manière, à l’époque de son Séville FC, de Samir Nasri. »

Ce n’est pas encore la fin du mercato de l’OM !

Cependant, cette arrivée ne signerait pas la fin du mercato de l’Olympique de Marseille ! L’Equipe affirme que la cellule de recrutement « ne s’interdit pas de saisir encore des opportunités d’ici mardi soir et la fin du mercato. »

Surtout si le départ de Caleta-Car vers la Premier League est officialisé. Pour rappel, RMC Sport évoque une offre de 15 millions d’euros en provenance de Wolverhampton pour l’international croate. De quoi finaliser l’arrivée d’un buteur pour épauler Arek Milik dans cette saison pleine de matchs avec la Ligue 1, l’Europa League et la Coupe de France?

Dans tous les cas, le coach Jorge Sampaoli attend encore quelques joueurs pour se renforcer. Il souhaiterait doubler tous les postes et avoir trois gardiens de but à sa disposition soit 23 joueurs. Pour le moment, ce n’est pas encore le cas. Pablo Longoria et son équipe ont encore du pain sur la planche avant la fin du mercato.