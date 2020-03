Le mercato d’été raccourci, report de la réunion AVB/Eyraud, et inquiétude en L1… Les 3 infos OM de ce lundi !

Le mercato estival décalé, l’avenir de Villas-Boas en suspend et des inquiétudes en Ligue 1… Les 3 infos OM de ce lundi !

OM : Le mercato d’été décalé et raccourci ?

Dans son édition du jour, La Provence a évoqué le mercato estival qui risque d’être chamboulé avec la crise sanitaire que traverse le monde. L’agent de joueurs, Christophe Hutteau pense que la période des transferts pourrait être décalée et raccourcie.

Les grands championnats européens sont suspendus depuis près d’une semaine. Avec l’épidémie du coronavirus qui frappe actuellement le monde, les instances du football ont suivi les règles pour éviter la propagation.

le mercato serait décalé et durerait peut-être un mois — HUTTEAU

Un grand chamboulement qui remet en question de nombreux évènements, comme la fin des championnats ainsi que des Coupes Européennes. Dans un entretien accordé à La Provence, l’agent de joueurs Christophe Hutteau (notamment Diony et Laborde en L1) a évoqué le mercato estival. Selon lui, la FIFA pourrait songer à le raccourcir et le décaler.

« La question des fins de contrat revient régulièrement. Il ne faut pas avoir de crainte. La FIFA (…) va prendre des décisions et proroger de façon exceptionnelle les contrats jusqu’au 31 juillet, voire jusqu’au 31 août, aux mêmes conditions salariales. (…) Prévu mi-juin, le mercato serait décalé et durerait peut-être un mois. L’ensemble des acteurs du foot sera intelligent, il en va de la survie des clubs »

Christophe Hutteau – Source : La Provence

OM : Discussions entre Eyraud et Villas-Boas reportées ?

A la fin du mois de février, André Villas-Boas avait évoqué une réunion avec son président afin de faire un point sur les moyens disponibles cet été pour construire l’équipe avant la saison 2020/2021. Le Coronavirus a décalé ce rendez-vous…

Selon La Provence, l’entretien entre le coach portugais et son président Jacques-Henri Eyraud a été reporté. En raison de la pandémie du coronavirus, tout est en stand by à l’OM, les salariés du club sont au chômage partiel.

Pour rappel, AVB avait évoqué le mercato estival en pointant du doigt le fait qu’il ne connaissait pas les directives du club à ce sujet.

« On a un problème évident de ventes. La position sur City est une alerte. On va voir de ce qui va se passer avec le tribunal arbitral du sport. Le club reste plus important pour les années à venir que la saison prochaine. Il faut malheureusement vendre des joueurs. Le plus important pour nous est de trouver le chemin vers lequel on se dirige. Il faut déjà préparer la saison prochaine, c’est notre responsabilité avec Andoni (Zubizarreta). Il faut commencer à contacter les joueurs qui nous intéressent. On va démarrer ces questions prochainement avec Andoni (Zubizarreta) ». André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

Coronavirus : Enormes pertes financières, pas de reprise avant le 15 juin… Grosse inquiétude en Ligue 1

Le Coronavirus est une pandémie catastrophique. Le football parait dérisoire à côté de la catastrophe sanitaire engendrée par ce virus. Pour autant, les conséquences économiques ne seront pas anodines sur la Ligue 1…