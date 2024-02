Le message d’Aulas après la victoire de Lyon face à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Lyon (1-0) à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Les lyonnais étaient heureux et soulagés après cette victoire, John Textor a faire la fête dans le vestiaire. Une réussite saluée par l’ex président Jean Michel Aulas.

Lyon s’est imposé 1-0 face à un OM apathique. Après la rencontre, l’ex président Jean Michel Aulas a tweeté tout l’espoir qu’il avait pour cette fin de saison. « C’est le vrai début de l’aventure made by John and Eagle : je vous souhaite le meilleur pour notre OL et tous ses supporters. Merci »

@OL c’est le vrai début de l’aventure made by John and Eagle : je vous souhaite le meilleur pour notre OL et tous ses supporters

Merci ♥️💙 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 4, 2024



« En première période la différence s’est faite sur la qualité de leur joueur et après en seconde période on a été nettement mieux. On a attaqué la profondeur et au final la défaite n’est pas forcément méritée. Mais bon on n’a pas fait assez quand même c’est ça la réalité. La différence s’est faite sur le fait que l’on n’a pas assez fait en première période. Il va falloir travailler et faire les meilleurs résultats possible en se donnant à fond. Il y a six points à aller chercher pour les places européennes. mais ce que l’on fait en ce moment n’est pas suffisant. On n’est pas mort non plus avec ce que l’on produit aujourd’hui. Je continue de croire en cette équipe, on n’est pas encore mort. » a déclaré l’entraineur de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso au micro de Prime Video