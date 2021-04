Le plan de Mandanda, Kamara vers l’Italie ? Et l’échec Radonjic… les 3 infos OM de ce jeudi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour ! Au menu ce jeudi : Mandanda se voit finir à l’OM, Naples vise Kamara et pourquoi Radonjic n’a pas convaincu au Herta…

Mandanda voiT mon avenir forcément ici, à Marseille

Alors que des rumeurs annonce le recrutement d’un jeune gardien cet été par Pablo Longoria, Steve Mandanda ne compte pas raccrocher les gants tout de suite. Le capitaine de l’OM s’est confié dans un long entretien à Onze Mondial, il y évoque son avenir…

« Je n’ai jamais dit que je comptais arrêter ou que je réfléchissais à arrêter. Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m’imagine pas ailleurs qu’ici. Et oui, je pense rester dans le football. (…) À partir du moment où je suis encore sur le terrain, c’est difficile de me projeter. Aucun poste ne m’intéresse pour le moment. Tout simplement parce que j’aimerais bien toucher à tout avant de me positionner. Je ne sais pas si j’aurai envie d’être entraîneur des gardiens, entraîneur des jeunes, être dans les bureaux pour de l’administratif ou du sportif. » Steve Mandanda – source : Onze Mondial (01/04/2021)

Naples vise Kamara ?

Le jeune milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Boubacar Kamara (21 ans) représente la plus grosse valeur marchande de l’effectif olympien. Il devrait être sollicité par des clubs étrangers cet été lors du mercato. Pablo Longoria aura bien du mal à repousser des offres importantes qui pourraient lui permettre de renflouer les caisses du club.

En Italie, le nom de l’international espoir français a circulé du côté du Milan AC. A en croire les dernières informations du journaliste italien Marco Di Nardo à ReteCalcio, Naples aurait également fait du natif de Marseille une priorité de son marché des transfert estival :

« De Laurentiis visera à rajeunir l’équipe et à réduire la masse salariale. Pour cela, l’objectif est Kamara de Marseille en défense » Marco Di Nardo – Source : ReteCalcio (31-03-2021)

Radonjic n’a pas joué assez bien pour valoir autant

Nemanja Radonjic ne devrait pas poursuivre son aventure au Herta Berlin au terme de son prêt dans laques semaines. Et pour cause l’attaquant international serbe de 25 ans n’a guère convaincu les décideurs du club allemand comme l’indique à Footmercato le journaliste allemand Tristan Bernet.

« Ses débuts pour le Hertha contre le Bayern ont été bons, car il a beaucoup de vitesse et le Bayern a eu des problèmes avec ça. Mais il sortait principalement du banc et le Hertha n’a pas bien joué la plupart du temps ces dernières semaines, donc il n’était pas bon non plus. L’option d’achat est à 12 millions et il n’a pas joué assez bien pour valoir autant ». Tristan Bernet (journaliste) – Source : Foot Mercato

Lors de la trêve internationale, Radonjic a joué avec la Serbie et s’est montré une nouvelle fois décisif avec sa sélection. Il a notamment délivré deux passes décisives contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. (Voir en images ci-dessous)