L’Olympique de Marseille entame une fin d’année sous pression, marqué par une défaite choc face à Auxerre et des prestations en demi-teinte. Avec quatre rendez-vous cruciaux à venir contre Lens, Monaco, Saint-Étienne et Lille, les Phocéens doivent impérativement réagir pour consolider leur place sur le podium avant la trêve hivernale.

Florent Gautreau, journaliste sportif, n’a pas mâché ses mots en analysant la situation délicate du club. Il pointe du doigt les résultats décevants et les défis qui attendent l’OM notamment au stade vélodrome lors de ces dernières rencontres. Face à des adversaires redoutables, la quête de points sera déterminante pour rester dans la course à la Ligue des champions, principal objectif des Marseillais en cette première partie de saison.

A lire aussi : Mercato : POGBA à l’OM ? Une bonne idée ?

« Le vrai problème de l’OM c’est qu’on attend un match référence. Au-delà de l’adaptation au système de Zerbi, ce qui ne va pas c’est ce qui se passe au Vélodrome. Tu ne peux pas faire une saison sans avoir plus de certitude chez toi dans ton stade. Tu as pris beaucoup de buts, des contre performances et donc un problème psychologique et mental. Le plus gros problème de l’OM aujourd’hui est là. Et la grosse inquiétude pour les quatre matchs à venir, ce sont les deux matchs à domicile. Parce que ces deux matchs c’est contre Lille et Monaco… Après avoir perdu toute certitude chez toi contre le PSG et contre Auxerre. L’OM a intérêt de coffrer des points à Lens et à Saint Etienne parce que ça va être difficile à domicile face à deux des meilleures équipes du championnat », a ainsi déclaré Florent Gautreau dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport.

A lire aussi : Riolo donne le minimum de points que l’OM doit prendre contre Lens, Monaco, ASSE, et Lille (« ce serait déjà pas mal »)