Le portier de Reims tient sa revanche face à l’OM !

L’Olympique de Marseille s’incline face à Reims (1-0) ce mercredi soir lors de la 32e journée de Ligue 1 . Le gardien du SRD, Yehvann Diouf a afiché sa satisfaction au micro de Prime Video.

Yehvann Diouf a gagné deux face à face dans ce match Reims – OM (1-0). Sarr et Henrique ont buté sur lui et ce dernier était plutôt content avec un sentiment de revanche par rapport à la saison dernière. « On savait qu’on allait avoir besoin de tout le monde. On se devait de se donner à 100%. L’année dernière, ils ont cassé notre série (19 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, ndlr), donc on voulait gagner. Chacun a trouvé sa propre motivation. Ce sont toujours des gros matchs, ça nous a réussi », a souligné le gardien au micro de Prime Video.

L’année dernière, ils ont cassé notre série donc on voulait gagner

La réaction du défenseur de l’Olympique de Marseille Leo Balerdi après la défaite du club phocéen lors de la 32e journée de Ligue 1 contre Reims :

« Il n’y a pas d’explication… Je ne sais pas. Le club les supporters méritent beaucoup mieux. C’est à l’image de toute notre saison et il faut l’assumer. On a fait de la merde. Il faut dire les mots on a fait de la merde. Il faut gagner le dernier match si on a de l’amour propre et après c’est fini ! » a ainsi déclaré l’argentin.

Il faudra maintenant un miracle lors de la dernière journée pour voir l’OM se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine.