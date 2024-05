C’est confirmé pour la Gambardella, Riolo conseille sur Fonseca et McCourt s’active sur d’autres affaires ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : C’est confirmé pour la Gambardella, Riolo conseille sur Fonseca et McCourt s’active sur d’autres affaires !

OM : McCourt s’active sur d’autres affaires !

Ce mercredi, nous apprenions via un communiqué publié sur le site Project Liberty que McCourt Global compte monter une offre pour racheter le réseau social Tiktok aux USA !

La règlementation autour de Tiktok aux Etats Unis fait débat tous les ans. Le géant chinois pourrait donc être racheté aux USA afin que le gouvernement puisse avoir un regard sur l’utilisation de la plateforme. Le propriétaire actuel de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, monterait une offre afin de racheter le réseau social aux Etats Unis. Depuis toujours, l’homme d’affaires est très à cheval sur les droits numériques et l’utilisation des réseaux sociaux. Il compte donc investir afin de redonner une « dynamique plus saine » à cette plateforme.

Nous sommes à un point critique, et Frank McCourt et Project Liberty comprennent l’urgence de cette question

« Je monte une offre pour TikTok afin de profiter de cette incroyable opportunité de remettre les gens aux commandes de la plateforme de médias sociaux la plus populaire. Les fondations de notre infrastructure numérique sont brisées et il est temps de les réparer. Nous pouvons et devons faire davantage pour sauvegarder la santé et le bien-être de nos enfants, de nos familles, de la démocratie et de la société. Nous considérons cette acquisition potentielle comme une incroyable opportunité de catalyser une alternative au modèle technologique actuel qui a colonisé Internet. En ce qui concerne la relation de notre société avec la technologie, nous sommes à un point critique, et Frank McCourt et Project Liberty comprennent l’urgence de cette question. Leur vision de TikTok, repensée pour une dynamique plus saine, est le type de solution innovante nécessaire pour avancer à l’ère numérique. Les médias sociaux ne vont pas disparaître, mais ils évoluent, et McCourt souhaite qu’ils évoluent d’une manière beaucoup moins nocive pour les enfants et les adolescents qu’aujourd’hui. », a déclaré le propriétaire de l’OM dans un communiqué publié sur Project Liberty.

La Provence confirme pour McCourt et Longoria !

Le propriétaire de l’OM Franck McCourt serait bien décidé à relancer un projet solide à Marseille. La Provence confirme que l’actionnaire majoritaire Franck McCourt veut conforter Longoria dans son rôle de président et lui offrir un peu plus de moyens. De plus, le directeur commercial, Grégory La Mela « verrait ses prérogatives renforcées ».

🔹Franck McCourt veut conforter Pablo Longoria dans son rôle de Président et lui offrir un peu plus de moyens. 🤑 Une qualification pour la finale en Irlande d'où sa famille est originaire, renforcerait sans doute la volonté de l'actionnaire.

Mercato OM : Riolo explique ce qui pourrait convaincre Fonseca !

L’OM peut monter à la 6e place en cas de victoire face à Reims ce soir. Pour autant, le club aura-t-il les moyens de convaincre un bon coach de venir à Marseille avec cet effectif à remodeler et sans Ligue des Champions. Daniel Riolo a donné son sentiment sur la situation.

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a fait le point sur la situation de l’OM. Il estime qu’une offre de projet à long terme peut être un argument pour convaincre un Paulo Fonseca de venir. Il estime cependant que Pablo Longoria va devoir récupérer des joueurs techniques.

🎙️ » Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca avec un projet de trois ans. » Daniel décrypte le plan que Longoria et la direction de l'OM devraient mettre en place pour essayer de convaincre Fonseca de rejoindre Marseille.

« Longoria, que je croyais résigné, a fini par gagner cette guerre, il arrive combatif. Il va continuer à bosser avec Benatia et leur première mission c’est le coach. Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca. Mais pour le faire sortir d’une équipe qui va surement jouer le Ligue des Champions pour venir dans un club qui au mieux jouera la C3, ça veut dire que tu va devoir le convaincre sur un projet de 3 ans, ils vont lui donner les moyens et le temps de travailler. Ils ont besoin d’un défenseur, même plus si Balerdi s’en va car il ne refuseront pas une offre de 20M€. Est ce que qu’Aubameyang reste ? Si oui tu as ton buteur, Rongier va finir par revenir. Tu as peut être 6 joueurs de haut niveau. Il va falloir recruter 4 à 5 joueurs de ballon, car Fonseca il a besoin de ça. Ce n’est pas avec Sarr, Moumbagna ou Ndiaye que tu vas y arriver. Il y a eu beaucoup de blessés, un problème avec le staff médical, » a précisé Daniel Riolo mardi soir dans l’After Foot sur RMC.

Il va falloir recruter 4 à 5 joueurs de ballon

OM : C’est confirmé pour la Gambardella?

C’est maintenant confirmé, l’Olympique de Marseille jouera la finale de la Gamabardella sans trois de ses éléments essentiels… Un coup dur pour le club marseillais !

La belle épopée en Gambardella ne se terminera pas comme prévue ! Malheureusement, le groupe ne sera pas au complet puisque quelques uns des joueurs ne pourront pas disputer cette finale avec leurs coéquipiers. En effet, comme l’explique La Provence ce mercredi, les trois jeunes marseillais appelés pour disputer l’Euro avec l’Equipe de France ne seront pas de retour dans le groupe. Sternal, Bakola et Sellami devraient bien être absents pour la finale contre le Stade de Reims.

« L’OM a eu l’intelligence de ne pas bloquer les joueurs », a même glissé l’entourage d’un des trois joueurs à La Provence. Un coup dur tout de même pour les minots qui perdent là trois éléments essentiels de l’équipe de Bracconi.

⚽️Info⚽️ C'est confirmé, Bakola, Sellami et Sternal ne joueront pas la finale de la coupe Gambardella 🥹 « L'OM a eu l'intelligence de ne pas bloquer les joueurs », se félicite l'entourage de l'un des trois internationaux, opposés à l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal.

Le coup de gueule de Gasset à la FFF

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset est revenu sur les absences d’Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami, convoqués avec l’équipe de France pour participer à l’Euro U17, alors qu’il y a de grosse échéances avec les U19 de l’OM. Le coach de l’OM a pointé du doigt le calendrier mis en place par la FFF : « C’est notre dada d’aller voir par les jeunes. Par tous les clubs où on est passé, on a toujours découvert des pépites comme on dit. Là on a retrouvé une équipe de U19, une bonne génération, très forte. Et d’ailleurs à ce niveau-là, je suis allé les voir ce matin à l’entraînement. Ils vont jouer les quarts de finale des playoffs et la finale de la Gambardella sans leurs trois internationaux qui sont partis au championnat d’Europe. Ce qui est, à mon avis, très étonnant. C’est vrai que l’équipe de France c’est important, mais on aurait pu ou on aurait dû regarder le calendrier pour que l’Olympique de Marseille se présente dans ces matchs de fin de saison, qui sont cruciaux pour le club, parce que gagner la Gambardella c’est toujours quelque chose d’important dans la carrière. Ce matin quand j’ai vu l’équipe mise en place, elle était sans les trois joueurs qu’on avait pris à l’entraînement. Et on me dit ah mais non, ils sont avec la sélection. Je trouve ça assez moyen. »