Le premier match amical hivernal de l’OM ne sera pas diffusé !

Demain après-midi, l’Olympique de Marseille affrontera l’équipe italienne de Sassuolo lors d’une rencontre amicale. Ce match, qui sera le premier de la préparation hivernale, ne sera pas diffusée.

L’Olympique de Marseille sera de retour dès demain. Les hommes d’Igor Tudor disputeront à demain 16h leur premier match amical de la préparation hivernale face à Sassuolo, équipe dans laquelle évolue un certain Maxime Lopez. Ce sera la première rencontre des Marseillais depuis leur victoire renversante face à l’AS Monaco le 13 novembre dernier (2-3). Si les supporters se faisaient une joie de revoir leur équipe à nouveau sur les terrains, une mauvaise nouvelle va cependant les agacer puisque le match entre l’Olympique de Marseille et Sassuolo ne sera pas diffusé. En effet, le match ne sera pas retransmis à la télévision ni sur la chaîne Twitch du club, comme ça a déjà pu être le cas auparavant.

L’Olympique de Marseille reprendra le championnat le 29 décembre prochain dans une rencontre face à Toulouse pour le dernier match de l’année au Stade Vélodrome. Pour rappel, l’OM est 4e du championnat de France à un point de Rennes (3e), six points de Lens (2e) et onze points de Paris (1er). Toujours bien placés dans la course à la Ligue des Champions, les Marseillais devront cependant éviter de perdre des points bêtes face au Téfécé comme cela a déjà pu arriver face à des équipes inférieures sur le papier comme Ajaccio ou Strasbourg par exemple.

