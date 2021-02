Le Paris Saint Germain s’estincliné (3-2) hier face à Lorient lors de la 22e journée de Ligue 1. Un rêve pour le capitaine des merlus, né à Marseille et buteur lors de cette rencontre , Laurent Abergel.

Le PSG s’est incliné ce dimanche face au FC Lorient (3-2). L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, capitaine des merlus, a inscrit un but lors de cette rencontre. Il s’est confié au terme du match sur la performance de son équipe et le bonheur qu’il a ressenti en tant que marseillais de battre le club francilien.

MA-GI-QUE ! 🧡🤩 Le @FCLorient s’impose 3-2 face au @PSG_inside ! Une victoire glanée dans les dernières minutes ! BRAVO LES MERLUS ! 👊🏻🐟 pic.twitter.com/rjnRpsjP1r — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 31, 2021

Quand tu marques contre le PSG, en tant que Marseillais, c’est gravé

« Je pense que le premier rêve d’un Marseillais est de jouer à l’OM, et le deuxième c’est peut-être de battre le PSG. Je prends ce but avec beaucoup d’émotion et de bonheur. Mais le plus important, c’est le groupe. Il faudra bien récupérer puisqu’on a un derby à jouer dans trois jours (à Rennes) (…) Quand tu marques contre le PSG, en tant que Marseillais, c’est gravé » Laurent Abergel – Source RMC Sport