Le prix d’Ounahi, la prolongation de Dieng, et l’avenir de Balerdi… Les 3 infos OM de ce samedi

Mercato: L’OM prêt a casser sa tirelire pour cette révélation de la CDM ?

L’Olympique de Marseille serait sur la piste d’Azzedine Ounahi, véritable révélation de cette Coupe du Monde au Qatar. Le club olympien serait prêt a dépenser une somme conséquente afin de s’attacher les services du joueur…

D’après Di Marzio, l’OM pourrait dépenser 25 millions d’euros pour s’offrir Azzedine Ounahi. Surprenant, sachant que le club marseillais n’arrive toujours pas a tomber d’accord avec Flamengo concernant Gerson.

Le président du SCO a en effet confirmé une multitude d’intérêts pour son joueur. Il a dévoilé le plan qu’il souhaite mettre en place : un transfert dès cet hiver mais que le Marocain soit prêté à Angers pour y terminer la saison.

« On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait c’est de trouver un deal en Janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison. » Saïd Chabane – Source : RTL

Mercato OM: Retournement de situation pour Bamba Dieng ?

Mis au placard par l’OM en début de saison, après avoir tenté de le vendre à Nice et en Angleterre, Bamba Dieng est finalement resté à Marseille. Il est même réapparu avec l’équipe et a pu inscrire un but…

Les dirigeants ont totalement changé d’avis sur la situation de Bamba Dieng, qui a marqué avec le Sénégal lors de la Coupe du Monde au Qatar. D’après La Provence, l’OM compte sur le joueur pour cette deuxième partie de saison, et souhaite rencontrer son agent afin de discuter d’une prolongation de contrat en janvier. Une rencontre est même déjà prévue… Le Sénégalais est pourtant pisté par le FC Séville.

Sampaoli veut Dieng ?

Sampaoli aurait également fait une liste de joueurs dont il a besoin pour la seconde partie de la saison. Le journaliste Lahcen Senhajile explique que le lensois Seko Fofana mais aussi le sénégalais Bamba Dieng sont visés !

Mercato: L’OM dément pour Balerdi ?

Dans le dur en début de saison, Leonardo Balerdi a réussi à se remettre dans le bain et réaliser une première partie de saison correcte, contrastée par les mauvaises performances des premiers matchs et des excellentes copies rendues plus récemment. Alors qu’il était annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester…

Titulaire depuis le début de saison sous les ordres d’Igor Tudor, Leonardo Balerdi est devenu une pièce inamovible, ou presque, du système de jeu du technicien croate. Aligné soit dans l’axe soit à gauche de cette défense à trois, le défenseur argentin a pris ses aises et est monté en puissance au cours de la saison en réussissant d’excellents matchs notamment contre Paris, Lyon et Tottenham lors du match retour. Annoncé sur le départ récemment, cet été nous parlions d’offres aux alentours des 8 millions d’euros également, cette fois, Pablo Longoria demanderait 15 millions d’euros pour l’ancien de Boca.

L’OM dément pour Balerdi

Mais selon les informations de l’Equipe, le board de l’OM dément chercher un défenseur central et affirme compter sur Leonardo Balerdi pour la suite de la saison. Déjà annoncé sur le départ l’été dernier avec notamment Bologne comme possible destination, Leonardo Balerdi pourrait donc rester dans le sud de la France.