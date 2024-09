Le PSG met la pression sur l’OM

Hier soir, le Paris Saint-Germain a repris seul la première place du classement de la Ligue 1 en s’imposant contre le Stade Rennais (3-1), mettant ainsi l’Olympique de Marseille (et Monaco) sous pression. Malgré une équipe rennaise qui a tenté de rivaliser, le PSG a affiché une domination claire, ce qui rappelle à l’OM qu’il doit rester vigilant à Strasbourg dimanche pour ne pas laisser le club rival reprendre de l’avance.

En s’imposant face à Rennes au terme d’un match largement maitrisé, le PSG a repris temporairement 3 points d’avance sur l’OM et Monaco. Bradley Barcola, auteur d’un doublé parisien, a exprimé sa confiance après la rencontre : « Quand on joue comme ça, on est inarrêtable. » Les hommes de Roberto De Zerbi doivent impérativement capitaliser sur sa bonne dynamique pour garder le rythme en s’imposant à Strasbourg dimanche soir lors du match de clôture de la 6e journée de Ligue 1.

Classement de Ligue 1 (28 septembre 2024)

Paris Saint-Germain – 16 points (6 matches : 5 victoires, 1 nul, 0 défaite, +15) Marseille – 13 points (5 matches : 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, +9) Monaco – 13 points (5 matches : 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, +8) Lens – 9 points (5 matches : 2 victoires, 3 nuls, 0 défaite, +3)

Classement des Meilleurs Buteurs (Ligue 1 McDonald’s)

Bradley Barcola (PSG) – 6 buts (6 matches, 1 but/match) Mason Greenwood (Marseille) – 5 buts (5 matches, 1 but/match) Ousmane Dembélé (PSG) – 4 buts (6 matches, 0.67 but/match)

A noter qu’avec son doublé hier soir à Rennes l’attaquant parisien Bradley Barcola prend la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 devant l’olympien Mason Greenwood qui n’a pas marqué lors des deux derniers matchs.