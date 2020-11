Le PSG perd encore des points ! L’OM pourrait même potentiellement être leader de Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille s’est imposé trois buts à un, et de manière convaincante, face à Nantes cet après-midi. Un peu plus tard, le Paris Saint-Germain a été incapable de faire de même…

Après la défaite à Monaco (3-2), les hommes de Tuchel ont encore perdu des points en Ligue 1, cette fois-ci à domicile et contre Bordeaux. Après avoir concédé l’ouverture du score (10′), les partenaires de Neymar sont revenus au score (27′) et ont même pris l’avantage avant la demi heure de jeu (28′). Mais au retour des vestiaires, ils sont retombés dans leurs travers et ont permis aux visiteurs de recoller au score (Adli, 60′).

En toute fin de match, De Préville aurait même pu ajouter un troisième but ! Mais le score ne bougera plus : Paris 2 – 2 Bordeaux.

En gagnant ses deux matches en retard, l’OM pourrait même être leader de Ligue 1 !

Le classement de Ligue 1