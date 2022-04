« Le PSG prend 200M€ et l’OM 90M€ ? Qu’on arrête de nous prendre pour des imbéciles »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille avec le chroniqueur de C8 Karim Zéribi, l’ancien joueur de l’OM Jean Charles de Bono et Benjamin Courmes (FCM). Un extrait consacré à la répartition de la nouvelle manne financière pour les clubs de Ligue 1 avec l’arrivée du fond d’investissement CVC.

Avec l’arrivée du fond d’investissement CVC les clubs de Ligue 1 vont se partager un joli pactole d’environ 1,2 milliards d’euros. Lors du dernier numéro de Débat Foot Marseille nous évoquions la répartition entre les clubs qui aurait été votée il y a quinze jours et qui va encore creuser l’écart entre le PSG et le reste de la L1.

A lire : Mercato OM : Arsenal reçoit une gifle… Ça sent mauvais pour Saliba?

« Ce n’est pas normal, il y a un problème.– Zéribi

« Rennes va percevoir presque autant que l’OM Lyon et Monaco aussi, c’est du grand n’importe quoi. Et donc Paris prend 200M€ plus du double, donc qu’est ce que tu vas faire tu va encore creuser l’écart avec une concurrence déjà inexistante. C’est n’importe quoi, déjà qu’il n’y a aucune compétition dans ce championnat, et le pire c’est que tous les présidents sont allés dire « Merci Nasser, merci pour le geste » car au départ le PSG aurait dû prendre 350M€… » Benjamin Courmes – source : FCM (04/04/2022)

A lire aussi : OM : Départ d’Alvaro, quid d’Harit ? qui pour remplacer Kamara, bons plans mercato…

« Ce n’est pas normal, il y a un problème. Bon après il y a peut être des choses que le ne sait pas derrière le rideaux, peut être qu’ils lui disent merci pour autre chose que tu ne vois pas. On est face à un État, on est en pleine crise d’énergie, de gaz, de pétrole, et qui est détenteur de ce que tout le monde veut, c’est cet État ! On n’est pas sur un actionnariat classique traditionnel, habituel, on a un Etat qui détient des énergies fossiles, ça veut dire que tu ouvres le robinet et c’est à souhait, c’est illimité. Et il y a l’officiel, et l’officieux ! Qu’on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Si un jour il y a l’Arabie Saoudite qui nous achète là peut être que ca pourra équilibrer et que l’on pourra boxer dans la même catégorie. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. » Karim Zéribi – source : FCM (04/04/2022)