Le PSG sur Camavinga, Monaco pense à Buffon, la succession de Galtier et le jackpot possible de l’OL… Les infos mercato concurrents OM de la semaine

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce samedi : le PSG lorgne sur Camavinga, l’ASM s’intéresserait à Buffon, l’après Galtier déjà préparé et le gros chèque à venir possible de l’OL…

Mercato concurrents OM : Le PSG entre en négociations pour la pépite du Stade Rennais !

Selon les informations du journal L’Equipe, le PSG fonce sur Eduardo Camavinga.

Annoncé au Real Madrid l’été dernier, Eduardo Camavinga a finalement continué son aventure au Stade Rennais. Moins bon en seconde partie de saison, le jeune international français ne manque pas de prétendants…

A quelques jours du début du mercato estival 2021, le Paris Saint-Germain serait entré en négociations avec le Stade Rennais en vue d’un transfert. Selon les informations du journal L’Equipe, des premiers échanges auraient eu lieu ce dimanche lorsque les deux clubs se sont affrontés.

UNE SOMME BIEN MOINS ÉLEVÉE QUE LA SAISON DERNIÈRE…

Le profil du milieu de terrain plairait beaucoup au directeur sportif parisien, Leonardo. En fin de contrat en juin 2022, Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais contre un chèque d’environ 25 millions d’euros. C’est en tout cas ce qu’aimerait mettre sur la table le Bayern Munich, également sur le dossier.

L’été dernier, des discussions avec le Real Madrid avaient lieu. La somme de 60 millions d’euros était même évoquée mais les trois parties n’étaient pas parvenus à un accord. Le PSG pourrait se montrer convaincant et attirer la pépite bretonne dans son effectif… Camavinga serait pressé de plier bagages.

Monaco pense à Buffon ?

En fin de contrat à la fin de la saison, Gianluigi Buffon devrait une nouvelle fois quitter la Juventus, comme lors de son départ au Paris Saint-Germain… A 43 ans, la légende vivante italienne n’est pas encore certain de vouloir prendre sa retraite.

Si je me sens toujours ‘Buffon’, j’accepterai l’offre — BUFFON

Ces dernières semaines, son nom a été parmi les probables pistes de l’AS Monaco pour épauler Benjamin Lecomte la saison prochaine. Au micro de Sky Sport ce mercredi soir après la victoire face à Sassuolo, le gardien de but de la Juventus en a dit un peu plus sur son avenir !

« J’ai reçu des offres intéressantes, je veux voir à la fin de la saison si j’aurai encore de l’enthousiasme et le désir de travailler dur. Si je me sens toujours ‘Buffon’, j’accepterai l’offre. Sinon, je prendrai ma retraite » Gianluigi Buffon – Source : Sky Sport (13/05/21)

La fraîcheur de Motta, l’expérience de Blanc et Favre…

Ces dernières semaines, l’avenir de Christophe Galtier au LOSC a été remis en cause. Le coach français est tout proche de remporter le titre avec les Dogues et pourrait quitter le club dès cet été. Pour le remplacer, la direction lilloise aurait coché quelques noms…

En effet, selon La Voix du Nord, pour remplacer Christophe Galtier, le LOSC envisage de faire revenir en Ligue 1 Thiago Motta, ancien joueur du PSG. Après avoir coaché le Genoa, l’ancien international italien est libre et pourrait être une alternative !

Une autre piste est également évoquée par le média nordiste : Lucien Favre. Contacté par l’OM pour remplacer Villas-Boas, l’ancien coach du Borussia Dortmund n’avait pas donné suite… Il pourrait apprécier le fait de travailler avec de jeunes joueurs au LOSC. Après son expérience à l’OGC Nice, le Suisse connaît bien la Ligue 1 et pourrait continuer le bon travail de Christophe Galtier sur le banc lillois.

Parti pour le Qatar, Laurent Blanc ne serait pas contre un retour en Ligue 1. L’Equipe et la Voix du Nord s’accordent à dire que des contacts existent entre l’ancien coach du PSG et Olivier Letang, président du LOSC… L’ex joueur de l’Olympique de Marseille serait aussi en discussions avec Jean-Michel Aulas qui, de son côté, ne désespère pas à l’idée de faire signer Galtier à Lyon.

Mercato concurrents OM: Lyon pourrait récupérer 50M€ dans un package cédé à Arsenal ?

L’OL sera actif sur le prochain marché des transferts, autant sur le plan des arrivées que sur celui des départs. Arsenal pourrait récupérer plusieurs joueurs lyonnais au prochain mercato.

Comme tous les ans, le mercato estival agitera la Ligue 1. Actuellement 4ème du classement, les Lyonnais devront s’attendre à de nombreux changements dans leur effectif la saison prochaine. En effet, de l’entraîneur aux joueurs, les visages risques de plus êtres les mêmes à la repise du côté de Lyon. Le capitaine Memphis Depay est notamment sur le départ. Deux joueurs sont d’ailleurs ciblés par un grand club anglais.

ANDERSEN ET DEMBélé VISé PAR ARSENAL

Selon le Telegraph, Arsenal serait intéressé par les qualités de Joachim Andersen et de Moussa Dembélé. Le défenseur central danois pourrait venir renforcer la ligne défensive des Gunners, souvent remise en question. De son côté, Moussa Dembélé, actuellement prêté à l’Atletico Madrid, viendrai quant à lui consolider un secteur offensif pourtant déjà bien fourni avec notamment Aubameyang, Lacazette ou encore Pépé. Arsenal pourrait acquérir ces deux joueurs pour environ 50 millions d’euros.