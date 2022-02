Le Real Madrid veut Saliba, Longoria pisté par de gros clubs et Kamara proposé à Manchester United… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme chaque week-end, Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato de la semaine OM. Au programme ce samedi : Le Real Madrid veut Saliba, Longoria pisté par de gros clubs et Kamara proposé à Manchester United.

Mercato : Le Real Madrid entre dans la danse pour un joueur de l’OM !

Tandis que la presse italienne nous informait du montant fixé par Arsenal pour s’attacher les services de William Saliba, le media espagnol Sport nous apprend que le Real Madrid serait sur les tablettes du joueur…

Alors qu’il évoluait encore à l’OGC Nice l’année dernière, William Saliba n’aurait pas pu parier sur ce qui allait lui arriver les mois suivants. Étincelant sous le maillot de l’Olympique de Marseille, le jeune défenseur central de 20 ans n’en finit plus d’étonner par ses performances de haut niveau. À tel point que les dirigeants marseillais ne verraient pas d’un mauvais oeil le fait qu’il continue de jouer à l’OM après son prêt. Et à ce sujet, Arsenal aurait fixé son prix à 24 millions d’euros selon Tuttosport, qui assure aussi que le Milan AC serait également intéressé.

Mais selon le site espagnol Sport, un autre concurrent de taille pourrait compliquer les plans de l’OM…

#RealMadrid ⚪ ⚽ Saliba nació en Bondy y fue a la misma escuela que Mbappéhttps://t.co/DZkGt8KD7s — Diario SPORT (@sport) January 28, 2022

A lire : Mercato OM : Les supporters d’Arsenal veulent absolument voir le retour de Saliba !

Le Real Madrid en pince pour Saliba ?

En effet d’après le media espagnol Sport, le Real Madrid suivrait de près William Saliba depuis plusieurs années. Alors que sa charnière centrale se compose de Militao, Alaba et Nacho pour les remplacer, Carlo Ancelotti manquerait de solutions à ce poste. D’où la possibilité Saliba…

Mercato OM : Longoria dans le viseur de deux géants d’Europe ?

Alors que Pab

lo Longoria réalise des merveilles à la tête de l’Olympique de Marseille, ses performances ne passeraient pas inaperçues en Europe. Et la gouvernance actuelle de l’OM pourrait faire pencher la situation selon RMC Sport…

Intronisé à la présidence du directoire de l’Olympique de Marseille le 26 février 2021, Pablo Longoria s’est illustré en de nombreux points. Que ce soit pour gérer des mercatos parfois délicats, ou bien quand il a fallu monter au créneau suite aux interruptions de matchs, à Nice ou Lyon par exemple. Mais la proximité de Jacques-Henri Eyraud avec Frank McCourt dérangerait le dirigeant espagnol.

Et qui plus est, ce dernier serait également suivi par de grands clubs européens selon RMC Sport.

OM: Un an après les incidents de la Commanderie, Eyraud est-il encore (un peu) aux commandes? https://t.co/j9dRAkMZPp via @RMCSport — Florent Germain (@flogermain) January 30, 2022

« Son ascension fulgurante serait suivie par d’autres clubs européens comme le Barça ou le Milan » — Florent Germain

« Plusieurs sources très légitimes ont pourtant assuré à RMC Sport que Longoria était parfois agacé, frustré par ce mode de fonctionnement. Les plus pessimistes alertent sur le fait que Longoria est aussi passionné qu’insaisissable. Son ascension fulgurante serait suivie par d’autres clubs européens comme le Barça ou le Milan » Florent Germain – Source : RMC Sport (30/01/22)

Mercato OM : Kamara proposé à plusieurs reprises à ce club?

Sauf retournement de situation, Boubacar Kamara devrait partir libre en fin de saison. Le milieu de terrain a été proposé à plusieurs clubs cet hiver, sans succès…

Pablo Longoria n’a pas réussi à convaincre Boubacar Kamara de prolonger son contrat. Le joueur a été proposé à Manchester United à plusieurs reprises selon le journaliste Fabrizio Romano. Le club anglais n’a pas voulu recruter cet hiver car un nouveau coach doit arriver en juin…

A lire : Mercato OM : Un international sud-américain pour remplacer Kamara ?

United ne voulait pas dépenser avant l’arrivée du nouveau manager !

« Manchester United a été très calme en termes de recrutement cet hiver. Ils n’ont voulu recruter aucun joueur parce qu’ils auront un nouveau manager cet été. Ils ne voulaient pas dépenser de l’argent pour un joueur qui pourrait ne pas entrer dans les plans du nouveau manager. Rien n’est décidé pour le moment, mais Erik ten Hag et Mauricio Pochettino font partie de la liste. Ils ont eu l’opportunité de recruter trois joueurs. (…) Ensuite, dans les trois derniers jours du mercato, le milieu de Marseille Boubacar Kamara a été proposé à Manchester United. C’était une sérieuse possibilité pour Manchester United parce que le joueur leur a été proposé à de nombreuses reprises. Mais la réponse de Manchester United a toujours été : ‘Non, nous ne recruterons aucun joueur en janvier.' » Fabrizio Romano – Source: Youtube (02/02/2022)

Longoria tente toujours de le convaincre de prolonger, mais le milieu de terrain devrait opté pour un départ libre en juin. D’autant que Kamara aura le choix, le Bayern et Manchester United seraient sur les rangs…

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)