< Le terrible constat de Riolo sur la crise que traverse l'OM

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo tente d’expliquer la crise que traverse l’OM depuis des mois.

Après une nouvelle contre performance contre Metz en championnat ce Week end, l’OM s’enfonce un peu plus dans une crise majeure. L’entraineur olympien Gennaro Gattuso ne trouve pas de solution pour relancer son équipe, et le recrutement hivernal n’a pas permis de d’améliorer qualitativement son effectif. Pour Daniel Riolo, le club marseillais traverse l’une des pires crises de ces dernières années.

Un Marseille en crise des pires années

« On parle d’état d’esprit mais le problème est de tout ramener à l’état d’esprit. Parce que si l’état d’esprit c’est ce qu’a fait Gigot, c’est à dire prendre un rouge sur un excès d’engagement en faisant un plaquage de Rugby… Le football ne peut pas se résumer à ça, mais à l’OM on entend parler que de cela. La détermination, l’envie, tout ce que vous voulez, ce n’est pas cela qu’il manque à Marseille depuis le début de la saison. Ce n »est pas ce qui fait rater une occasion de Vitinha à la dernière minute contre Monaco, c’est qu’il y a un déficit technique terrible, une équipe pas organisée, pas ordonnée. Il manque des joueurs importants comme Rongier. Maintenant il y a un véritable manque de confiance. L’équipe veut éviter la mauvaise saison et au lieu de se dire ‘il y a peut-être un truc à faire’ ils sont dans ‘on doit éviter la catastrophe (…) On est face à un Marseille qui ressemble au Marseille en crise des pires années où tu avais l’impression que n’importe qui pouvait faire un résultat au Vélodrome », a ainsi déclaré Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport.

