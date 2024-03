Le top 10 des salaires des joueurs marseillais, Une nouvelle cible Mercato, Barton dérape encore… Les 3 infos OM du 21/03/2024

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

1 – Le top 10 des salaires marseillais avec quelques surprises !

📊 Top 10 des salaires mensuels bruts à l’OM cette saison : P-E Aubameyang 650 000€ Geoffrey Kondogbia 450 000 Jordan Veretout 450 000 Joaquin Correa 450 000€ Ismaila Sarr 390 000€ Jonathan Clauss 330 000€ Valentin Rongier 330 000€ Chancel Mbemba 320 000€ Pau Lopez 280… pic.twitter.com/UNBpMyRa3r — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 20, 2024

L’Inter n’en veut plus !

🇦🇷L’esperienza al Marsiglia per Joaquin Correa non è ancora decollata: per il Tucu, complice anche un infortunio alla caviglia, ci sono state solo 14 presenze, condite da 0 assist e 0 gol. Negli ultimi 3 mesi appena 21’ minuti giocati per l’argentino, che nel valzer degli… pic.twitter.com/lFihCzdLQr — InterHub (@InterHubOff) March 12, 2024

2- Mercato OM : Longoria toujours dans le coup pour ce défenseur libre en juin !

Tosin Adarabioyo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (25 ans) défenseur de Fulham est dans le viseur de l’OM. Le club s’est renseigné sur son profil depuis plusieurs semaines. Il arrive en fin de contrat en fin de saison et pourrait partir libre. #TeamOM (Tuttomercatoweb) pic.twitter.com/QSZIik2k60 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) February 7, 2023

Un joueur qui va plaire aux supporters de l’OM– Juninho

« Vitinha est capable de jouer à une touche de balle. C’est un joueur très intéressant pour l’Olympique de Marseille. Oui, c’est un bon joueur de tête. Un joueur avec de l’agressivité qui a une envie de gagner. C’est un joueur qui va plaire aux supporters de l’Olympique de Marseille. Je pense que c’est un bon joueur qui est capable de réaliser des bonnes choses à l’OM. Après, c’est vrai que Marseille manquait légèrement de qualité technique quand ça joue à trois derrière. Il y a aussi eu un changement d’entraîneur qui n’était pas prévu, on en a beaucoup discuté en première partie de saison, puisque les dirigeants pensaient que l’ancien entraîneur allait continuer, mais je pense que Marseille fait des bonnes choses. Et avec Vitinha, c’est une force de plus. » Juninho— Source: RMC (31/01/23)

🗣️💬 @Juninhope08 : « Vitinha est un joueur intéressant pour l’OM. C’est une force en plus. Marseille réalise de bonnes choses » pic.twitter.com/lnqNHTE5h8 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 31, 2023

3- Le nouveau dérapage de l’ancien joueur de l’OM Joe Barton.

No earrings, no leggings, proper kid. I hope they all follow him. He’s the best best chance we have of winning anything. The rest of them, not worth a carrot. All wanting to be rappers. 👍🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/wgbiqfnmJl — 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) March 20, 2024

Plus intéressés à ressembler au rappeur Drake qu’au grand Bobby Moore — Barton

Culture is all wrong. Training in diamond earrings and leggings. Won’t win a sausage! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Too many weak, disingenuous men in positions of leadership. More arsed about looking like the rapper Drake than the great Bobby Moore. 👍🥷👑 https://t.co/zQyFYf9vsm — 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) March 20, 2024

Women shouldn’t be talking with any kind of authority in the men’s game. Come on. Let’s be serious. It’s a completely different game. If you don’t accept that. We will always see things differently. The women’s game is thriving. Fantastic to see. I cannot take a thing they… — Joey Barton (@Joey7Barton) December 6, 2023

Cela ruine mon expérience de téléspectateur — Barton

L’réalise toujours des mercato très garni, surtout depuis l’arrivée de Pablo Longoria. Le président espagnol ne lésine pas avec les sommes quand il s’agit de salaire pour attirer ses stars. En effet, on le voit avec le top 10 des salaires mensuels bruts posté par L’Equipe où l’on voit que les rémunérations ne sont pas forcément en corrélation avec l’apport sur le terrain. A commencer parqui toucherait 650 000 euros bruts par mois et qui a vécu un début de saison compliqué avant de vraiment être au niveau des attentes placées en lui.est deuxième avec 450 000 euros bruts par mois mais un temps de jeu réduit à cause de nombreuses blessures et des prestations pas toujours convaincantes. Vient ensuite une grosse surprise,à égalité avec le joueur issue du centre de formation football de Nanteset le Centrafricain. L’attaquant argentin est l’un des meilleurs salaires du club mais assurément l’une des plus grosses déceptions. Depuis le début de la saison, il n’a joué que 15 matchs toutes compétitions confondues et 565 minutes soit l’équivalent d’environ 6 matchs complets.Quinze matchs disputés toutes compétitions confondues sous la tunique olympienne pour Joaquin Correa est pour l’instant un coup totalement raté.D’après La Gazzetta dello Sport lne serait pas dupe et remarque bien qu’il ne parvient pas à s’imposer et queest pour l’instant bien loin d’une qualification en Ligue des champions. Pour rappel l’option d’achat de 13 millions sera levée en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Au vu de la situation et du fort désir desde s’en séparer, le finaliste de la dernière Ligue des champions serait même prêt à faire une « remise » àsur le prix de son option d’achat. En effet, l’option d’achat pourrait prendre un tout autre tournant et deviendrait deOn voit mal comment l’OM pourrait envisager de le conserver en cas de non qualification pour la Ligue des champions.Selon le Daily Mail, l’ OM est toujours un candidat à la signature de. Le défenseur anglais de 26 ans dispose d’une longue liste de prétendants, l’AC Milan, Liverpool et Tottenham auraient eux aussi entamé des discussions avec le joueur qui sera libre en juin prochain. Tosin Adarabioyo est un grand défenseur central d’1m96. L’OM le surveille depuis plusieurs mois,va lui proposer un nouveau contrat et espère le convaincre de rester…lesapprécieraient le profil de Tosin Adarabioyo. Le défenseur central est toujours sous contrat avec Fulham mais sera libre en juin prochain.verrait d’un bon œil son arrivée pour 0€.Personnage haut en couleur depuis le début de sa carrière, Joey Barton s’est, depuis quelques semaines, spécialisé dans les sorties médiatiques qui font polémique, notamment en Angleterre. Il y a quelques mois, il avait pris pour cible les femmes qui parlent de football dans les médias. C’est maintenant au tour de l’équipe nationale anglaise !« Bellingham. Pas de boucles d’oreilles, pas de leggings, bon gamin. J’espère qu’ils le suivront tous. Il est la meilleure chance que nous ayons de gagner quoi que ce soit. Le reste ne vaut pas une carotte. Tous veulent devenir rappeurs. La culture est complètement fausse. Formation aux boucles d’oreilles en diamant et leggings. Avec eux, on ne gagnerait même pas une saucisse ! Trop d’hommes faibles et malhonnêtes occupent des postes de direction. Plus intéressés à ressembler au rappeur Drake qu’au grand Bobby Moore. », a publié l’ancien milieu de terrain de l’OM sur son compte X accompagné d’une photo de Kyle Walker.a-t-il ajouté chez Pierce Morgan ce jeudi comme le relaie L’Equipe. Une déclaration qui ne devrait pas arranger son cas puisque depuis quelques jours, la polémique enfle en Angleterre.