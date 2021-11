Le transfert de Gerson, l’avenir de Saliba, et les dribbles d’Ünder… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi: Le transfert de Gerson, Guendouzi parle de Saliba, Ünder brille…

Mercato OM: Montant total, somme versée… les détails du transfert de Gerson dévoilés !

En difficulté depuis son arrivée à l’OM cet été, Gerson n’a pas encore montré l’étendu de son talent. Débarqué en provenance de Flamengo, la somme déboursée pour son transfert est parfois passée du simple au double selon les différents médias…

D’après les informations du média brésilien Lance, l’OM aurait déboursé 20,5 millions d’euros pour s’attacher les services de Gerson. Pour le moment, le club marseillais aurait seulement versé environ 5 millions d’euros à Flamengo, pour acquérir 50% des droits du joueur. L’écurie auriverde attendrait encore alors 15,5 millions d’euros de la part de l’Olympique de Marseille.

A l’heure actuelle, Gerson tarde a s’imposer dans le onze titulaire de Jorge Sampaoli…

Je m’interdis de le juger définitivement — Aerts

« Je m’interdis de juger définitivement Gerson. J’attend encore de voir, je ne pense pas qu’il faut se cacher derrière son placement. Par moment, il évolue dans un rôle qui peut s’assimiler à celui d’un milieu relayeur. Aujourd’hui, avant l’entrée de Payet c’était le patron du milieu de terrain. Certains l’ont même trouvé bon sur ce match, donc je m’interdis de le juger définitivement, j’attend de voir sur le long terme. Mais je ne vous cache pas que cette nuit, je vais rêver de Gerson en train de basculer des gens avec son postérieur et faire des passes en retrait. » Mourad Aerts— Source: FCM (31/10/21)

« C’est pas toujours facile, j’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment. Il faut que je sois plus concentré sur le football et avoir l’esprit libéré pour vous montrez le vrai Gerson. Je sais que je suis critiqué, mais je dois me servir de ça pour relever la tête… Les critiques dans le football c’est normal. Le prix de mon transfert est élevé, c’est donc normal que les attentes soient élevées. Les critiques des supporters j’en prend note, c’est des gens passionnés qui payent des maillots et des places. » Gerson – source : Conférence de presse (29/10/2021)

Mercato OM: Le message de Guendouzi à Saliba pour la saison prochaine

L’Olympique de Marseille s’est trouvé un patron en défense centrale en la personne de William Saliba. L’ancien joueur d’Arsenal et de l’AS Saint-Etienne se perfectionne et devient impressionnant. De quoi plaire à son coéquipier, Mattéo Guendouzi…

Pablo Longoria a réussi à s’offrir un défenseur central de grande qualité pour cette saison. En effet, William Saliba prend de plus en plus d’ampleur dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Grand, solide, propre techniquement et même dangereux pour l’adversaire sur coup de pieds arrêtés, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne impressionne.

Mattéo Guendouzi, lui aussi auteur de superbes performances sous le maillot de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, espère jouer encore des années avec son coéquipier. En espérant que ce soit avec le club marseillais et non avec Arsenal, l’ancienne écurie des deux recrues olympiennes.

Avec le ballon, ou sans, il nous aide beaucoup — Guendouzi

« C’est un excellent joueur, il est très jeune, il ne faut pas l’oublier. C’est un 2001 et ce qu’il fait, je trouve que c’est extraordinaire. Avec le ballon, ou sans, il nous aide beaucoup. C’est une très bonne recrue pour le club et j’espère que je vais continuer à jouer avec lui de nombreuses années. » Mattéo Guendouzi – Source: La Provence (01/11/21)

Le journal L’Equipe a consacré un article à son sujet ce dimanche… Avec quelques déclarations de coachs qui l’ont connu. Adrian Ursea, ancien entraîneur de l’OGC Nice où Saliba a passé quelques mois la saison dernière, s’est exprimé à son sujet et n’a été avare en compliments.

OM: Un Marseillais parmi les meilleurs dribbleurs du championnat

Le CIES (Observatoire du Football) vient de publier le classement des meilleurs dribbleurs des cinq grands championnats. Seul Cengiz Ünder apparait dans le classement de la Ligue 1 côté marseillais…

Recruté par l’Olympique de Marseille au mercato estival, Cengiz Ünder est devenu essentiel dans le système de jeu proposé par Jorge Sampaoli. Toujours dans la provocation et dans le un contre un, sa percussion dynamise le jeu de l’OM. Le CIES (Observatoire du Football), qui vient de publier sa liste des meilleurs dribbleurs du big five, classe le Turc à la douzième place de la Ligue 1 avec une réussite de 56,5%, avec un dribble tenté toutes les 15 minutes.

En Ligue 1, c’est le Rennais Kamaldeen Sulemana qui est en première position, devant Neymar, Sofiane Boufal , Kylian Mbappé et Thimothée Pembélé.

Je peux jouer comme je veux, il me laisse libre en attaque — Ünder

Au micro de Canal + ce dimanche avant la rencontre face à Clermont Foot, l’international turc a affirmé que Jorge Sampaoli lui laissait beaucoup de liberté en attaque et qu’il appréciait fortement cela.

« Parfois mes amis en Turquie me demandent dans quel système on joue. Je leur dis : « laissez tomber » et je change de sujet… Sampaoli est quelqu’un qui a beaucoup d’énergie, il s’enflamme souvent, il est comique aussi. Je suis vraiment content de travailler avec lui. Même avant de venir, quand je l’ai eu au téléphone, je ressentais son énergie. Je peux jouer comme je veux, il me laisse libre en attaque et c’est très important pour moi. Je joue sur les côtés, je suis bon en duel je fonce rapidement sur l’adversaire, et j’aime jouer en un contre un… J’essaie de me mettre en position de marquer, ou des créer des occasions pour mes coéquipiers… » Cengiz Ünder – Source : Canal + (31/10/21)